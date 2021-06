Unfall-Vergleich in Finanztest: besser, aber nicht gut

17.6.2021 – Im aktuellen Vergleich hat die Stiftung Warentest erstmals Vermittler-Angebote berücksichtigt. Wie notwendig das ist, zeigen die Testergebnisse. Diese sind aber weiterhin oberflächlich, das Berechnungsschema ist intransparent. Fragwürdig ist auch die Bewertung der Kapitalzahlung.

In der Juli-Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest hat die Stiftung Warentest einen Vergleich von privaten Unfallversicherungen veröffentlicht (VersicherungsJournal 17.6.2021).

Claus-Peter Meyer (Bild: Harjes)

Darin wurden erstmals auch Deckungskonzepte von Assekuradeuren sowie Maklerpools beziehungsweise -verbünden berücksichtigt. Damit haben die Warentester auf die jahrelange Kritik aus der Leserschaft und Branche reagiert.

Überfälliger Schritt

Die Testergebnisse zeigen, dass dieser Schritt längst überfällig war. Jetzt erfahren die Leser der Zeitschrift von zahlreichen erstklassigen Tarifen, die zuvor ohne plausiblen Grund ignoriert worden sind. Es ist zu begrüßen, dass die Tester sich nun offen für Verbesserungen zeigen.

Indes bleibt im Dunkeln, welche Vermittler von der Stiftung zur Teilnahme an dem Vergleich aufgefordert wurden, sich aber nicht beteiligt haben. Auch fehlt in der Zeitschrift eine Liste jener Versicherer, die den Vergleich scheuen. Immerhin sind in der Übersicht Marktgrößen wie die Generali Deutschland Versicherung AG und die Versicherungskammer Bayern nicht dabei.

Der Leistungsvergleich ist intransparent

Intransparent ist außerdem, wie die Tester die Leistungskriterien bewerten. In der Zeitschrift ist zwar angegeben, ob die Vorgaben der Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. teilweise oder ganz übererfüllt wurden, aber nicht in welcher Ausprägung.

Auch das Berechnungsschema für die Test-Noten bleibt dem Leser verborgen. So sind die Urteile nicht nachvollziehbar.

Mit nur 14 Leistungskriterien wird zudem nur ein kleiner Ausschnitt der Bedingungsunterschiede beleuchtet. Zum Vergleich: Die Ascore Das Scoring GmbH hat zuletzt 51 Anforderungen herangezogen (13.12.2019). Darunter waren unter anderem die Innovations-, die Kriegs-, die Strahlen- und die Rettungsklausel.

Preis und Leistung vermischt

Fragwürdig ist auch die Bewertung der Kapitalzahlung mit einer Gewichtung von immerhin 45 Prozent. Wie genau die Noten errechnet wurden, bleibt auch hier unklar.

Tarife mit hoher Progressionsstaffel schneiden tendenziell besser ab. Dass sich vergleichbare Höchstleistungen bei schwerer Invalidität auch mit höherer Grundsumme und niedriger Progressionsstaffel darstellen lassen, wird offenbar ignoriert.

Insgesamt zeigt sich der aktuelle Vergleich zwar verbessert, ab für die Warentester bleibt weiterhin noch reichlich Potenzial für Verbesserungen.