Unfall nach Feierabend: Berufsgenossenschaft muss trotzdem zahlen

15.2.2022 – Ein in der Ausbildung befindlicher Jugendlicher, der im Rahmen eines Seminars bei einer Kletterpartie aus Leichtsinn vom Dach seiner Unterkunft stürzt, steht je nach den Umständen des Einzelfalls unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das geht aus einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 14. Dezember 2021 hervor (L 9 U 180/20).

Der lernbehinderte seinerzeit 17-jährige Kläger hatte im September 2014 eine durch die Bundesagentur für Arbeit geförderte Ausbildung zum Fachpraktiker Hauswirtschaft begonnen. Zwei Monate später nahm er mit zehn weiteren männlichen und weiblichen Auszubildenden in einer Jugendherberge an einem mehrtägigen Seminar teil.

Am Abend des ersten Tages hielten sich die Teilnehmer zunächst in ihren Zimmern auf. Später besuchte der junge Mann zusammen mit seinem Zimmergenossen mit Erlaubnis einer Aufsicht führenden Person drei Seminarteilnehmerinnen, die in einem Nachbarzimmer wohnten.

Dort wurde Musik gehört, miteinander geredet, „Blödsinn“ gemacht und heimlich ein wenig Alkohol konsumiert. Nach zwei Wodka-Orange führte das bei dem Jugendlichen zu einer Blutalkohol-Konzentration von 0,5 Promille.

Sturz aus acht Meter Höhe

Der Betreuer der Gruppe forderte die männlichen Teilnehmer schließlich gegen 23.00 Uhr dazu auf, das Zimmer ihrer Kolleginnen zu verlassen und sich in das eigene Schlafgemach zu begeben. Dem kam auch der Kläger nach – nicht jedoch ohne den jungen Frauen anzukündigen, später über das Dach klettern zu wollen, um erneut in ihr Zimmer zu gelangen.

Das nahmen diese amüsiert zur Kenntnis, ohne die Ankündigung ernst zu nehmen. Nach einem Kontrollbesuch des Betreuers kletterte der 17-Jährige jedoch tatsächlich aus dem Fenster auf das Dach, um im Nachbarzimmer den gemeinsamen Abend fortzusetzen.

Dabei hatte der Azubi offenkundig seine Fähigkeiten überschätzt. Denn bei der Kletterpartie stürzte er aus acht Meter Höhe in die Tiefe. Dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu. Die führten unter anderem zu einer massiven dauerhaften Bewegungseinschränkung seines gesamten linken Arms.

Unversicherter privater Bereich?

Der junge Mann verlangte anschließend von der Berufsgenossenschaft, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Sein Argument: Das Seminar sei Teil seiner von der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Ausbildung gewesen.

Die hielt die Forderung für unbegründet. Denn der Entschluss, über das Dach in das benachbarte Zimmer zu gelangen, stehe in keinerlei Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit. Der Unfall des Klägers sei vielmehr seinem unversicherten privaten Bereich zuzurechnen.

Folge seiner altersbedingten Unreife

Dem wollte sich das schließlich mit dem Fall befasste Landessozialgericht Baden-Württemberg nicht anschließen. Es gab der Klage des Jugendlichen statt.

Nach Überzeugung der Richter steht die Kletterpartie in Richtung des „Mädchenzimmers“ mit dem Willen, den gemeinsamen Abend fortzusetzen, und mit dem Wissen, dass der Flur durch den Betreuer überwacht wurde, in einem inneren Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit.

„Denn der Versicherungsschutz wurde nicht dadurch aufgehoben, dass sich der Kläger mit seiner Kletterei objektiv betrachtet in hohem Maße vernunftwidrig und gefahrbringend verhalten hat. Sein Sturz war nämlich die Folge seiner altersbedingten Unreife und eines für Jugendliche seines Alters typischen gruppendynamischen Prozesses“, so das Gericht.

Auf die Selbstüberschätzung des Jugendlichen zurückzuführen

Die Überlegung des Klägers, die Konfrontation mit einer eventuell im Flur befindlichen Aufsichtsperson dadurch zu vermeiden, indem er einen anderen Weg nutzt, sei durchaus naheliegend gewesen. Die Aktion war nach Ansicht der Richter zwar unvernünftig und leichtsinnig, aber nicht komplett fernliegend. Sie sei auf die Selbstüberschätzung des Klägers zurückzuführen gewesen.

Auch die Tatsache, dass der Kläger entgegen der Hausordnung der Jugendherberge Alkohol konsumiert hatte, lasse den Versicherungsschutz nicht entfallen. Denn keiner der Zeugen habe den Kläger als betrunken wahrgenommen. Auch von dem Personal der erstversorgenden Klinik sei er als ansprechbar und orientiert und lediglich leicht alkoholisiert beschrieben worden.