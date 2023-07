Unfall im Bergwerksschacht: Studentin kann sich nicht auf Forschungszwecke berufen

10.7.2023 – Promotionsstudenten, die in Eigenregie für ihre Dissertation eine Exkursion durchführen und dabei einen Unfall erleiden, stehen nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 22. Juni 2023 entschieden und damit Urteile der Vorinstanzen bestätigt (B 2 U 19/21 R).

Geklagt hatte eine Studentin der Geowissenschaften. Sie war als immatrikulierte Promotionsstudentin, Stipendiatin und Mitarbeiterin eines Instituts an einer Universität eingeschrieben.

In dieser Eigenschaft betreute sie Bachelorarbeiten, leitete Studierende an und begleitete sie beim Einbringen von Markierstoffen in öffentlich zugänglichen Höhlen. Das Thema ihrer Dissertation war die Dokumentation der Veränderungen in der Höhlenbildung durch menschlichen Einfluss im Südharz und im südlichen Kyffhäuser.

Querschnittslähmung nach Sturz im Bergwerk

Als Mitglied eines Höhlenklettervereins stürzte sie im Mai 2015 außerhalb dieses Gebiets im Rahmen einer Bergwerksbefahrung in einen Schacht eines Alt-Bergwerks. Dabei zog sie sich eine Querschnittslähmung zu.

Wegen deren Folgen beanspruchte sie Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Das begründete sie damit, dass die Erkundung des Bergwerks ihrem Promotionsstudium gedient habe. Bei dem Sturz habe es sich folglich um einen Arbeitsunfall gehandelt.

Erkundung war eigenwirtschaftliche Tätigkeit

Dieser Argumentation wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Sozialgericht Halle, noch das von der Klägerin in Berufung angerufene Landessozialgericht Sachsen-Anhalt anschließen. Auch mit ihrer beim Bundessozialgericht eingelegten Revision hatte die Verunglückte keinen Erfolg.

Immatrikulierte Promotionsstudenten gehörten zwar zu dem kraft Gesetz versicherten Personenkreis der Studierenden. Nach Ansicht der Richter hat die Doktorandin das Alt-Bergwerk jedoch nicht fremdbestimmt zu Forschungszwecken der Universität, sondern „eigenwirtschaftlich und privatnützig“ zur Förderung ihres Promotionsvorhabens erkundet.

Exkursion aus eigener Initiative organisiert

Die Erkundung des Geländes habe folglich nicht im organisatorischen Verantwortungsbereich der Hochschule gestanden. Denn die Klägerin habe die Exkursion aus eigener Initiative völlig frei und selbstständig und auf eigene Rechnung organisiert, ohne dass der Hochschule oder Fakultätsangehörigen Zeit, Ort und Dauer der Expedition bekannt waren.

Der gesetzliche Unfallversicherer sei daher nicht dazu verpflichtet, den Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen.