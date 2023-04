Unbegrenztes Widerrufsrecht wegen eines fehlenden Worts?

12.4.2023 – Hat ein Lebensversicherer einen Kunden bei Vertragsabschluss in der Widerspruchsbelehrung nicht darauf hingewiesen, dass ein Rücktritt vom Vertrag schriftlich erklärt werden muss, so kann der Versicherte auch nach Fristablauf eine Rückabwicklung verlangen. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 15. März 2023 hervor (IV ZR 40/21).

Der Kläger hatte zum 1. April 2002 eine fondsgebundene Lebensversicherung abgeschlossen. In der mit dem Versicherungsschein überlassenen Widerspruchsbelehrung hieß es: „Dem Abschluss dieses Vertrags können Sie innerhalb von 14 Tagen ab Zugang dieser Unterlagen widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs.“

Was in der Belehrung fehlte, war das Wort „schriftlich“. Darauf berief sich der Versicherte, als er sich im Februar 2017 dazu entschloss, eine Rückabwicklung des Vertrages zu verlangen.

Geringfügiger Belehrungsfehler?

Die wollte der Versicherer nicht akzeptieren. Zur Begründung berief er sich unter anderem darauf, den Fehler im Jahr 2015 durch eine ordnungsgemäße Nachbelehrung korrigiert zu haben.

Im Übrigen gehe aus der Formulierung „rechtzeitige Absendung“ zweifelsfrei hervor, dass ein Widerspruch der Schriftform bedürfe. Es liege daher allenfalls ein geringfügiger Belehrungsfehler vor. Auf den könne sich der Versicherte nicht berufen.

Widerspruchsbelehrung nicht hinreichend deutlich

Dieser Argumentation wollte sich der schließlich mit dem Fall befasste Bundesgerichtshof (BGH) nicht anschließen. Nach Ansicht der Richter wurde dem Kläger durch den fehlenden Hinweis auf die gemäß den Bestimmungen des VVG erforderliche Textform des Widerspruchs die Möglichkeit genommen, sein Widerspruchsrecht im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben.

Aus der Widerspruchsbelehrung ergebe sich nicht hinreichend deutlich, dass die Widerspruchserklärung textlich oder schriftlich abzugeben sei. „Enthält die Widerspruchsbelehrung, wie hier, keinen Hinweis auf die nach § 5a Absatz 1 Satz 1 VVG in der ab 1. August 2001 gültigen Fassung erforderliche, aber auch ausreichende Textform des Widerspruchs, bleibt der Versicherungsnehmer im Unklaren darüber, in welcher Form er die Widerspruchserklärung abzugeben hat“, so der BGH.

Nicht unerhebliche Erschwernis

Dies stelle eine nicht unerhebliche Erschwernis der Ausübung des Widerspruchsrechts gegenüber einem ordnungsgemäß belehrten Versicherungsnehmer dar.

Erforderlich sei insbesondere auch eine Belehrung über die zur Wirksamkeit des Widerspruchs erforderliche Form. Denn mit der Widerspruchsbelehrung solle einem Versicherten klar und unmissverständlich vor Augen geführt werden, unter welchen Voraussetzungen er dem Vertragsabschluss widersprechen könne.

Zurück an die Vorinstanz

Dass ein Widerspruch der Textform bedürfe, könne der Belehrung wenigstens nicht entnommen werden. Möglich seien nämlich auch ebenso gut Ton- oder Videoaufnahmen eines mündlich erklärten Widerspruchs, die als Datei per E-Mail oder auf einem Datenträger mit der Post verschickt werden könnten.

Der Fall wurde dennoch an die Vorinstanz zurückverwiesen. Denn diese hatte sich nicht mit der Frage befasst, ob die ordnungsgemäße Nachbelehrung möglicherweise dazu ausreichen könnte, dass der Versicherte sein Widerspruchsrecht verwirkt hat.