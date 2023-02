Über diese Themen beschweren sich Privatversicherte am häufigsten

2.2.2023 – Privat Krankenversicherte reichten im vergangenen Jahr 6,4 Prozent mehr Reklamationen beim PKV-Ombudsmann ein als 2021. Dies geht aus dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht 2022 hervor. Der Anstieg war vor allem auf 1.300 von einer Anwaltskanzlei gesammelt eingereichten Anträgen Ende Dezember zurückzuführen. Der Großteil der zulässigen Eingaben entfiel erneut auf die Vollversicherung. Hier waren Beitragsanpassungen oder die Beitragshöhe der häufigste Beschwerdeanlass gefolgt vom Themenkomplex medizinische Notwendigkeit sowie Gebührenstreitigkeiten.

Im vergangenen Jahr gingen beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) 6.041 Schlichtungsanträge ein. Das ist dem am Dienstag vorgelegten Tätigkeitsbericht 2022 (PDF, 3,7 MB) zu entnehmen.

Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 2.2.2022) einem Zuwachs um 6,4 Prozent. In den zurückliegenden 13 Jahren wurden nur dreimal mehr Eingaben verzeichnet. Die Zahl der zulässigen Beschwerden erhöhte sich um 13,7 Prozent auf den zweithöchsten Wert im Betrachtungszeitraum von 5.694.

Der Anteil der Ablehnungen erreichte mit nur leicht über elf Prozent den niedrigsten Stand seit 2010. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 war der Anteil mit über 30 Prozent fast dreimal so groß ausgefallen.

Sonderfaktor

Die Erhöhung ist allerdings einzig einem Sonderfaktor geschuldet. So berichtet Ombudsmann Heinz Lanfermann, der zum Jahreswechsel für eine weitere Amtszeit bis Ende 2025 berufen wurde, im Bericht von einem „ungewöhnlich“ hohen Eingang von Schlichtungsanträgen kurz vor Toresschluss.

„Eine Rechtsanwaltskanzlei hatte 1.300 gleichlautende Anträge im Zusammenhang mit Beitragsanpassungen eingereicht“, erläutert Lanfermann. Diese seien unter anderem auf mehrere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) seit 2020 zu diesem Thema zurückgegangen. Rechnet man diese Anträge heraus, wäre mit 5.129 Schlichtungsanträgen ein neuer Tiefstand erreicht worden.

Herausforderungen des Jahres 2022

Im aktuellen Tätigkeitsbericht beschreibt der Schlichter auch die besonderen Herausforderungen des vergangenen Jahres. „Neben der weiterhin andauernden Corona-Pandemie waren viele Menschen besonders von den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen des aktuellen Weltgeschehens betroffen. Dies machte sich auch bei der Bearbeitung der Schlichtungsanträge bemerkbar.“

Die finanzielle Belastung vieler Menschen durch die allgemeine Erhöhung der Lebenshaltungskosten sowie die damit einhergehende Unsicherheit führten beispielsweise im Zusammenhang mit dem Thema Beitragszahlung zu einem hohen Klärungsbedarf. Speziell Beitragsanpassungen waren Anlass für die Versicherten, sich an die Schlichtungsstelle zu wenden.“

Verschwindend geringe Beschwerdequote

Gemessen an den über 40 Millionen Verträgen in der privaten Krankenversicherung (PKV) entspricht dies einer Beschwerdequote von unter 0,02 Prozent, erläutert der Ombudsmann in dem Bericht und ergänzt:

„Dies spricht für eine weiterhin hohe Zufriedenheit der Versicherten mit ihrer privaten Krankenversicherung und insbesondere auch für ein lösungsorientiertes Beschwerdemanagement der Krankenversicherer.“

Würde man die Quote auf die vielfache Zahl der Abrechnungs- und Erstattungsvorgänge berechnen, würde sie noch wesentlich geringer ausfallen.

Vollversicherung am häufigsten betroffen

Am häufigsten zum Zankapfel wurde im vergangenen Jahr ein weiteres Mal die Vollversicherung. Deren Anteil fiel mit über 80 Prozent um über vier Prozentpunkte höher aus als im Jahr zuvor. In der Spitze waren es jedoch rund vier Prozentpunkte mehr.

2018 hatte allerdings ebenfalls ein Sonderfaktor den Anteil der Vollversicherung in die Höhe getrieben. Allein gegen Jahresende war eine „außergewöhnlich“ hohe Zahl von Eingaben (fast 1.200) gegen Beitragsanpassungen zu verzeichnen gewesen. Kurz zuvor hatte der Bundesgerichtshof im sogenannten Treuhänderstreit zugunsten der PKV entschieden (20.12.2018).

In der Folge war seinerzeit nur etwa jede achte Reklamation auf die Zusatzversicherung entfallen. 2020 wurde mit über einem Fünftel der zweithöchste Anteil auf Achtjahressicht betrachtet erreicht. Erneut etwa jede 31. Eingabe war im vergangenen Jahr der Pflegepflicht-Versicherung zuzurechnen. Drei Jahre zuvor traf dies noch auf etwa jeden 26. Schlichtungsantrag zu.

Krankenvoll: Gebührenstreitigkeiten häufigster Beschwerdegrund

In der Vollversicherung nahmen, anders als in den beiden Jahren zuvor (2.2.2021), Beitragsanpassungen beziehungsweise die Beitragshöhe mit einem mehr als verdoppelten Anteil von aktuell fast 40 Prozent den Spitzenplatz unter den Reklamationsgründen ein.

Nur noch jeweils fast jede neunte Eingabe entfiel auf Fragen im Zusammenhang mit der medizinischen Notwendigkeit einer Behandlungsmaßnahme beziehungsweise auf Gebührenstreitigkeiten.

Unter Letzterem sind Fragen zur korrekten Abrechnung von (zahn-) ärztlichen Leistungen zusammengefasst. Zu Ersterem zählen alle Anträge, die mit der Erstattungsfähigkeit von Heilbehandlungen und Krankenhausaufenthalten zusammenhängen.

Knapp jede neunte (Vorjahr: gut jede zehnte) Beschwerde betraf das Segment Arznei-, Hilfs- und Heilmittel. In nur noch etwa jedem 30. (elften) Fall ging es um Vertragsauslegungen.

Gut jede vierte Schlichtung erfolgreich

Die Ombudsstelle konnte 2022 fast 4.300 Schlichtungsanträge abschließen, geht aus dem Tätigkeitsbericht weiter hervor. Hier sind im Vorjahr offen gebliebene Verfahren mit eingerechnet. Eine Einigung konnte der PKV-Ombudsmann erneut in mehr als jedem fünften Fall erzielen (aktuell: 21,4 Prozent). Zum Vergleich: Vier Jahre zuvor lag der Anteil noch bei über einem Viertel (4.2.2019).

Den recht hohen Anteil der „erfolglosen“ Eingaben hat die Schlichtungsstelle in einem früheren Bericht wie folgt erklärt: „Aufgrund des sehr niedrigschwelligen Angebots (kostenfrei, Schlichtungsantrag einfach zu stellen) werden zahlreiche Begehren an den Ombudsmann herangetragen, bei denen der Schwerpunkt der Tätigkeit des Ombudsmanns im Ergebnis darin besteht, den Versicherungsnehmern ihren Versicherungsvertrag zu erläutern und Fehlvorstellungen aufzuklären.“

Auch hier werde selbstverständlich eine Schlichtung versucht, aber aufgrund der Anliegen sei eine solche in diesen Fällen regelmäßig nicht zu erzielen. Dem Ombudsmann bleibe in diesen Fällen nur, dem Versicherten die Entscheidung der einzelnen Unternehmen verständlich darzulegen und die Hintergründe zu erläutern. „Dieser Dienst wird von den Versicherten durchaus positiv aufgenommen, die für nachvollziehbare Erläuterungen dankbar sind.“