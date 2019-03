Über 4,2 Milliarden Euro an Zuzahlungen der GKV-Versicherten

25.3.2019

In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben die Versicherten in den Jahren 2017 und 2018 jeweils über vier Milliarden Euro an gesetzlich vorgesehenen Zuzahlungen geleistet. Würden diese wegfallen, müssten die Beiträge um 0,3 Prozentpunkte erhöht werden, schreibt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Dr. Thomas Gebhart (CDU), in Beantwortung einer schriftlichen Frage der Fraktion Die Linke (Bundestagsdrucksache 19/8434).

Die Zuzahlungen über rund 4,2 Milliarden Euro im Jahr 2018 würden auch nur 1,7 Prozent der gesamten Ausgaben in der GKV ausmachen. Gegenüber 2017 stiegen die Zuzahlungen um rund 100 Millionen Euro. Am stärksten schlagen Zuzahlungen auf Arznei- und Verbandmittel mit rund 2,25 Milliarden Euro zu Buche. Für Heil- und Hilfsmittel wurden von den Versicherten 934 Millionen Euro aufgewendet. Für die Krankenhausbehandlungen waren Zuzahlungen über 694 Millionen Euro zu leisten.

Die in der GKV erhobenen Zuzahlungen teilten sich in den Jahren 2017 und 2018 auf die in der Tabelle aufgeführten Leistungsbereiche auf (Bild: Deutscher Bundestag / Bundesdrucksache 19/8434)

Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen sollten die Versicherten-Gemeinschaft vor Überforderung schützen, das Bewusstsein für die Kosten medizinischer Leistungen schärfen und die Eigenverantwortung der Versicherten stärken, heißt es in der Antwort weiter. Im Übrigen profitierten rund 5,4 Millionen GKV-Versicherte vom Überforderungsschutz. Die Belastungsgrenze beträgt zwei Prozent (chronisch Kranke ein Prozent) des Haushaltseinkommens.