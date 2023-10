Typische Betriebsgefahr verwirklicht sich auch bei fahruntüchtigem Pkw

11.10.2023

Weil ein Versicherungsnehmer nach einem Schadensfall angeblich seine Aufklärungs-Obliegenheiten verletzt hatte, wollte ihn sein Kfz-Haftpflichtversicherer in Höhe der von ihm an den Geschädigten geleisteten Aufwendungen in Regress nehmen. In diesem Zusammenhang hatte das Amtsgericht Bremen unter anderem zu klären, ob der Schadensfall dem Betrieb des Kfz des Versicherungsnehmers zuzurechnen sei.

Nach Aussage eines Zeugen hatte der Autofahrer versucht, den angeblich fahruntüchtigen Pkw schiebend auf einer Straße zu wenden. So hätte er den Wagen zu einem auf der anderen Straßenseite befindlichen Abschleppwagen verbringen wollen. Da die Straße in Höhe eines Garagentors etwas abschüssig gewesen war, sei das Auto gegen das Tor gerollt und habe es beschädigt.

Unabhängig davon, dass das Gericht diese Aussage für unglaubwürdig hielt, stellte es fest, dass der Vorfall dem Betrieb des Pkw zuzurechnen war. Auch wenn er nicht mit Motorkraft bewegt worden sein sollte, habe sich eine typische Betriebsgefahr verwirklicht. „Denn auch bei einer schiebenden Fortbewegung eines fahruntüchtigen Pkw beeinflusst dieser den Verkehr und gefährdet diesen“, so das Bremer Amtsgericht seinem Urteil vom 4. November 2022 (3 C 184/20).