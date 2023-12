Türöffnungsanlage: Eine Sache für den privaten Pflege- oder für den Krankenversicherer?

5.12.2023 – Eine videogestützte Türöffnungsanlage ist dem Zweck nach keine von der Pflegeversicherung zu bezuschussende Maßnahme zur Verbesserung des Wohnumfelds. Es handelt sich vielmehr um ein der Zuständigkeit der Krankenversicherung zuzurechnendes Hilfsmittel zum mittelbaren Behinderungsausgleich. Dies entschied das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 30. November 2023 (B 3 P 5/22 R).

Der im Jahr 1958 geborene beihilfeberechtigte Kläger hatte bei einem privaten Versicherer eine Pflegegeldversicherung abgeschlossen.

Er ist infolge eines Schädel-Hirntraumas zu 100 Prozent schwerbehindert. Wegen der Einschränkung seiner Gehfähigkeit sowie eines zentralen Schwindels ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Er leidet außerdem unter einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit.

Zuschuss zu videounterstützter Türöffnungsanlage gefordert

Aus dem Vertragsverhältnis zur Pflegeversicherung erhielt der Mann als eine Maßnahme, die sein Wohnumfeld verbessern sollte, im Jahr 2018 einen Zuschuss zum Einbau eines Treppenlifts zwischen dem Erd- und Untergeschoss seiner Wohnung.

Das reichte ihm jedoch nicht aus. Er beantragte daher kurze Zeit nach der Bewilligung einen Zuschuss zu den Installationskosten einer videounterstützten Türöffnungsanlage mit zwei Videotürstationen, drei Monitoren sowie zwei Türöffnern zum Preis von rund 3.800 Euro. Auf eine derartige Anlage sei er zur weiteren Verbesserung seines Wohnumfeldes angewiesen.

Den falschen Versicherer in Anspruch genommen

Das wurde weder von den Vorinstanzen, noch von dem in letzter Instanz mit dem Fall befassten Bundessozialgericht in Abrede gestellt. Der Schwerbehinderte hatte mit seiner gegen seinen privaten Pflegeversicherer eingereichten Klage, der auf seinen Antrag nicht reagiert hatte, dennoch keinen Erfolg.

Nach Ansicht der Richter hat der Versicherte den falschen Versicherer in Anspruch genommen. Denn eine videogestützte Türöffnungsanlage sei dem Zweck nach keine von der Pflegeversicherung zu bezuschussende Maßnahme zur Verbesserung des Wohnumfelds.

Es handele sich vielmehr um ein der Zuständigkeit der Krankenversicherung zuzurechnendes Hilfsmittel zum mittelbaren Behinderungsausgleich.

Leistungsverantwortung der Krankenversicherung

„Sofern Versicherte behinderungsbedingt nicht in der Lage sind, sich selbständig zu ihrer Wohnungs- oder Haustür zu begeben, um auf ein Klingeln Besucher einzulassen, kann es nach dem Stand der Technik nur in die Leistungsverantwortung der Krankenversicherung fallen, ihnen die erforderlichen Geräte im Rahmen des Notwendigen als Hilfsmittel zum mittelbaren Behinderungsausgleich zur Verfügung zu stellen“, so das Bundessozialgericht.

Das sei in der Rechtsprechung seit Langem zum Beispiel auch für Lichtsignalanlagen bei Gehörlosigkeit anerkannt. Der Kläger habe folglich den falschen Versicherer verklagt.

Im Übrigen sei es nicht Sache der Sozialgerichte, darüber zu entscheiden, ob eine Leistungsverpflichtung durch den privaten Krankenversicherer des Klägers bestehe.