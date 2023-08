Trotz Schadensaufstellung durch Sachverständigen: Schweigen kostet den Versicherungsschutz

17.8.2023 – Ein Versicherungsnehmer hatte nach einem Schadenfall trotz mehrfacher Aufforderung seines Versicherers, Auskunft zur Schadenshöhe zu erteilen und Belege über Anschaffung, Alter und Kaufpreis vorzulegen, nicht reagiert. In solch einem Fall darf der Versicherungsschutz versagt werden. Das gilt in der Regel auch dann, wenn eine Schadensaufstellung durch einen Sachverständigen vorliegt. So entschied das Oberlandesgericht Köln in einem Beschluss vom 2. Mai 2022 (9 U 204/21).

Wegen eines Brandes in der Küche des Klägers war es im April 2018 zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Im Einsatzbericht der Feuerwehr hieß es: „Bei Eintreffen starke Verrauchung der Wohnung. Ursächlich hierfür war eine auf dem Herd abgestellte Mikrowelle. Der Herd war angeschaltet. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet, das Feuer im Küchenbereich gelöscht, die Mikrowelle von der Herdplatte genommen und der E-Herd ausgeschaltet.“

Vorlage von Rechnungen gefordert

Knapp eine Woche nach dem Schadenereignis wurde es durch den Anwalt des Versicherten dessen Hausratversicherer angezeigt. Dieser bat zwei Tage später um einen Kostenvoranschlag für die schadensbedingten Arbeiten am Hausrat sowie um eine durch Farbfotos ergänzte Aufstellung der beschädigten beziehungsweise zerstörten Sachen.

Der Versicherer verlangte außerdem die Vorlage von Rechnungen oder – falls nicht mehr vorhanden – um Angaben zum Alter und zum Kaufpreis. Eine Reaktion darauf erfolgte nicht.

Besichtigung der Wohnung durch Sachverständigen

Ergänzend erfolgte wenige Tage später ein Besichtigungstermin der klägerischen Wohnung durch einen von dem Versicherer beauftragten Sachverständigen. Auch dieser bat den Kläger anschließend um weitere Unterlagen sowie eine konkrete Schadensaufstellung.

In einem dem Hausratversicherer übersandten Terminprotokoll wies der Gutachter darauf hin, dass die in dem Protokoll enthaltene Schadensaufstellung nicht als Bestätigung dafür angesehen werden könne, dass die Gegenstände zum Zeitpunkt des Schadeneintritts tatsächlich vorhanden waren.

Der Versicherer erinnerte den Kläger daher in der Folgezeit mehrfach an die Übersendung der geforderten Nachweise.

Auch keine Reaktion auf letzte Erinnerung mit Fristsetzung

Die Belege waren dem Versicherer Anfang September immer noch nicht vorgelegt worden. So übersandte der seinem Kunden beziehungsweise dessen Anwalt eine letzte Erinnerung mit Fristsetzung.

Darin wurde angekündigt, dass nach fruchtlosem Ablauf der Frist wegen vorsätzlicher Verletzung der Aufklärungs-Obliegenheiten der Versicherungsschutz versagt werden würde. Nach weiterem Geplänkel machte der Versicherer seine Drohung mit Schreiben vom 13. Dezember 2018 schließlich wahr.

Verletzung der Aufklärungspflicht

Zu Recht befand das schließlich mit dem Fall befasste Kölner Oberlandesgericht. Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Kläger seine Aufklärungspflicht dadurch verletzt, dass er den wiederholten Aufforderungen seines Versicherers, ihm Belege vorzulegen und weitere Informationen zu erteilen, nicht nachgekommen ist.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sei es grundsätzlich Sache des Versicherers, welche Angaben er erforderlich halte, um einen Sachverhalt zu ermitteln und um seine Entscheidung über eine Leistungspflicht auf ausreichender, gesicherter Tatsachengrundlage treffen zu können. Dazu könnten selbst Fragen nach den Vermögensverhältnissen des Versicherten gehören.

Ein Versicherungsnehmer sei daher dazu verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen auch solche Tatsachen wahrheitsgemäß und vollständig zu offenbaren, die seinen eigenen Interessen widersprächen. Letzteres wäre etwa der Fall, wenn er dem Versicherer damit ermöglicht, sich auf Leistungsfreiheit berufen zu können.

Verhalten des Versicherten auf Arglist beruhte auf Arglist

Im Übrigen habe das in der Vorinstanz mit dem Fall befasste Kölner Landgericht zurecht angenommen, dass das Verhalten des Betroffenen auf Arglist beruhe. Denn Arglist setze keine Bereicherungsabsicht eines Versicherten voraus. Es genüge vielmehr das Bestreben, Schwierigkeiten bei der Durchsetzung berechtigter Deckungsansprüche zu beseitigen.

Daher handele ein Versicherungsnehmer bereits dann arglistig, wenn er sich bewusst sei, dass sein Verhalten den Versicherer bei der Schadensregulierung möglicherweise beeinflussen könne. „Vor diesem Hintergrund können die unterlassenen Angaben des Klägers nur darauf beruhen, etwaige negative Reaktionen der Beklagten, wie etwa verstärkte und zeitintensive Ermittlungen, auszuschließen, und erfolgten mithin in arglistiger Absicht“, so das Berufungsgericht.

Denn selbst auf eine gerichtliche Verfügung, dass dem Versicherer ein weitreichendes Fragerecht zustehe, sowie darauf, dass keine Bedenken gegen die Zulässigkeit der gestellten Fragen bestünden, habe der Kläger nicht reagiert.

Das die Klage abweisende Urteil des Landgerichts ist mittlerweile rechtskräftig. Nach dem Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts hat der Versicherte seine Berufung zurückgenommen.