Trotz niedriger Zinsen wird weiter (planlos) gespart

17.2.2020 – Knapp 73 Prozent der erwachsenen Verbraucher will 2020 weiterhin Geld sparen, gerade die Jüngeren auch für die Altersvorsorge. Knapp jeder fünfte Deutsche lässt sein Geld in Anbetracht des aktuellen Zinsniveaus aber einfach auf dem Girokonto. Das zeigt eine Umfrage der Norisbank.

Insgesamt geht der Wunsch, Rücklagen zu bilden, bei den deutschen Sparern leicht zurück. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hinterlässt Spuren. Mehr als ein Drittel der jüngeren Generation will 2020 aber in die eigene Altersvorsorge oder einen Bausparvertrag investieren.

Das zeigt eine repräsentative Onlineumfrage, die die Deutsche-Bank-Tochter Norisbank GmbH gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG im Oktober 2019 durchgeführt hat. Befragt worden sind 1.003 Personen ab 18 Jahren.

Jüngere wollen fürs Alter sparen

Trotz historisch niedriger Zinsen wollen 72,6 Prozent der Deutschen (2018: 74,0 Prozent) 2020 Geld zurücklegen. Knapp 49 Prozent (2018: 51,2 Prozent) wollen sogar mehr oder genauso viel sparen wie im Vorjahr. Nur 22,2 Prozent (23,8 Prozent) jedoch haben vor, in diesem Jahr zum Beispiel in die Altersvorsorge, einen Bausparvertrag oder in Aktien zu investieren.

Eine Ausnahme stellt allerdings die jüngere Generation der 18- bis 29-Jährigen dar. Mehr als ein Drittel mit 36,4 Prozent (33,7 Prozent) möchte 2020 wieder mehr für die finanzielle Absicherung im Alter oder einen Bausparvertrag anlegen.

Konsum statt Verzicht

Über zehn Prozent aller Teilnehmer wollen künftig zugunsten des Konsums weniger sparen als 2019 und sich zum Beispiel im Alltag mehr gönnen (10,4 Prozent). Bei den Befragungen 2018 planten dies 9,5 Prozent und 2017 rund neun Prozent.

(Bild: Norisbank)

In der Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V. stand die Altersvorsorge vor dem (aufgeschobenen) Konsum als stärkstes Sparmotiv (VersicherungsJournal 12.11.2019). In der Frühjahresumfrage sprachen sich die Verbraucher dagegen stärker für ihre Kauflaune aus (9.4.2019).

Ein deutscher Klassiker: das Sparbuch

Wer spart, setzt in Deutschland auf Sicherheit. Hier scheinen auch die Jüngeren keine Ausnahme zu sein. Laut Umfrage der Norisbank ist das Sparbuch für mehr als jeden vierten 18- bis 29-Jährigen (25,4 Prozent) die bevorzugte Anlageform. Aktien und Fonds folgen in dieser Altersgruppe erst mit 16,7 Prozent.

Über alle Bevölkerungsgruppen hinweg sind für 16,9 Prozent der Befragten Aktien oder Fonds die Anlageoption Nummer eins, gefolgt vom Sparbuch (14,6 Prozent) und dem Tagesgeld-Konto (12,1 Prozent). Doch noch immer belassen 17,2 Prozent der Deutschen (23,0 Prozent) ihr Geld in Anbetracht des aktuellen Zinsniveaus auf dem Girokonto.

Einen anderen Trend zeigte die „Anlegerstudie 2020“ der Gothaer Asset Management AG auf. An erster Stelle kommt für die Deutschen aller Altersgruppen immer noch das Sparbuch mit aktuell 48 Prozent, gefolgt von der Lebensversicherung mit 30 Prozent (14.2.2020).