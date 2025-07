Treuwidriges Verhalten? Widerruf von Rürup-Rente zwölf Jahre nach Abschluss

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Zahlreiche Anbieter sind in den letzten Wochen mit neuen Vorsorge- und Biometrieprodukte oder mit Verbesserungen an bestehenden Produkten auf den Markt gekommen, wie ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt. mehr ...

Im VersicherungsJournal-Interview widerspricht Dr. Peter Schwark, Geschäftsführer des GDV, der Meinung, dass Riester- und Basisrenten nicht so sicher vor Verwertungen bei Eintritt von Bedürftigkeit sind, wie es Anbieter gerne werblich darstellen. mehr ...

Der GDV hat seine nationalen und europäischen Positionen formuliert. So mancher Wunsch dürfte sich aber selbst bei dem noch für die Assekuranz günstigen deutschen politischen Umfeld nicht umsetzen lassen. mehr ...

10.6.2025 –

Fondsgebundene Versicherungen stehen häufig wegen ihrer Abschlusskosten in der Kritik. Im Vergleich zu Direktinvestments in Fonds bieten sie aber steuerliche Vorteile. Ein Blick auf die Details zeigt, in welchen Fällen die Produktalternativen die bessere Wahl sind. (Bild: IVFP) mehr ...