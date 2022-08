Transportversicherung: Dies sind die Favoriten der Vema-Makler

19.8.2022

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen unter den Vermittlern ihrer inzwischen fast 4.200 Partnerbetriebe eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Transportversicherung durchgeführt. Dabei sollten die befragten Makler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Segment Werkverkehr wurden 334 Stimmen abgegeben, für den Bereich Warentransport 266 und für das Feld Frachtführer 218.

Beim Werkverkehr verdrängte die Mannheimer Versicherung AG die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland von der Spitze. Letztere fiel auf Platz vier zurück. In Sachen Warentransport verteidigte die Mannheimer die Führung, während bei den Frachtführern wie bei der vorigen Qualitätsumfrage (VersicherungsJournal 13.11.2020) die R+V-Gruppe vor der Mannheimer und den Helvetia Versicherungen gewann.

Favoriten Werkverkehr

Bild: Wichert

Favoriten Warentransport

Bild: Wichert

Favoriten Frachtführer

Bild: Wichert vor

Letztgenannter Marktteilnehmer belegt auch in den beiden anderen Kategorien einen Podiumsplatz (Rang zwei beim Warentransport und Position drei beim Werkverkehr). In letzterem Segment sicherte sich die Alte Leipziger Versicherung AG den Silberrang. Dieser Akteur landete in Sachen Warentransport zusammen mit der R+V auf dem geteilten Bronzerang.