Transplantation statt Urlaubsreise

31.7.2018 – Wer eine Reise storniert, weil er sich kurzfristig einer seit Langem erhofften Transplantation unterziehen kann, hat keinen Anspruch auf Leistungen seines Reiserücktrittskosten-Versicherers. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Urteil vom 27. April 2018 entschieden (32 C 196/18).

Der Kläger hatte für sich und seine Familie eine Reise von München nach Hurghada, einem ägyptischen Touristenzentrum am Roten Meer, gebucht.

Mitreisen sollte seine Tochter, die an einer Mukoviszidose erkrankt ist und seit dem Jahr 2015 zu einer Lungentransplantation gemeldet ist. Gut zwei Wochen vor Reisebeginn wurde dem Kläger mitgeteilt, dass für seine Tochter endlich ein Spendenorgan zur Verfügung stehe und kurzfristig eine Lungentransplantation durchgeführt werden könne.

Streit um 670 Euro

Da dem Kläger die Gesundheit seiner Tochter wichtiger war, als der Aufenthalt am Roten Meer, stornierte er die Reise. Dadurch entstanden ihm Stornokosten in Höhe von rund 670 Euro. Die forderte er von seinem Reiserücktrittskosten-Versicherer zurück.

Der Versicherer lehnte die Zahlung ab. Als Argument führte er an, dass es sich bei einer seit Längerem geplanten Lungentransplantation nicht um eine unerwartet schwere Erkrankung handele, die unter den Versicherungsschutz falle. Zu Recht, urteilte das Frankfurter Amtsgericht. Es wies die Klage des Versicherten gegen den Reiserücktrittskosten-Versicherer als unbegründet zurück.

Keine Erkrankung

Nach Ansicht des Gerichts stellt die Durchführung einer Transplantation wegen einer längerfristig bekannten Vorerkrankung keine unerwartet schwere Erkrankung dar, für die der beklagte Versicherer bedingungsgemäß zur Leistung verpflichtet ist. Denn eine Transplantation sei keine Erkrankung im versicherungs-rechtlichen Sinn. Dabei handele es sich vielmehr um die Therapie einer bereits bestehenden Erkrankung.

Im Übrigen fehle es am bedingungsgemäßen Merkmal des „Unerwarteten“. Denn die Tochter des Klägers sei bereits im Jahr 2015 für eine Transplantation gemeldet worden.

„Wenn ein Versicherungsnehmer weiß, dass eine schwere Erkrankung vorliegt und er für eine entsprechende Transplantation angemeldet ist, dann liegt es in seinem Risikobereich, wenn sich die Möglichkeit der notwendigen Operation durch Vorhandensein eines Spenderorgans auch realisiert und diese durchgeführt wird“, so das Gericht. Der Kläger geht daher leer aus.

Vergleichbare Entscheidung

Das Landgericht Heidelberg hatte sich im August 2011 mit einem vergleichbaren Fall zu befassen. Dabei ging es um einen Versicherten, der sich kurzfristig einer Lebertransplantation unterziehen sollte.

Nach Meinung der Richter hatte auch er keinen Anspruch darauf, von seinem Reiserücktrittskosten-Versicherer die Stornokosten für eine Flugreise erstattet zu bekommen (VersicherungsJournal 27.8.2012).