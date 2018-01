Tödlicher Heimweg

30.1.2018 – Ein Beschäftigter, der auf dem Weg von beziehungsweise zu seiner Arbeitsstätte mit einem öffentlichen Verkehrsmittel eine Haltestelle verpasst und deswegen zurückfahren muss, steht weder beim Umsteigen, noch vor Erreichen der eigentlichen Haltestelle unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Urteil des Thüringer Landessozialgerichts vom 8. Januar 2018 hervor (L 1 U 900/17).

WERBUNG

Eine Beschäftigte befand sich in einer Regionalbahn auf dem Heimweg von ihrer Arbeit, als sie aus ungeklärten Gründen den Ausstieg an ihrem Heimatbahnhof verpasste.

Um ihren Fehler zu korrigieren, verließ sie den Zug an der nächsten Haltestelle, um mit dem Gegenzug zurückzufahren. Dieser stand bereits am gegenüberliegenden Bahnsteig. Offensichtlich um den Zug noch zu erreichen, überquerte die Frau kurzerhand die Bahngleise. Dabei übersah sie eine Rangierlock, von welcher sie erfasst und tödlich verletzt wurde.

Wegeunfall?

Die Hinterbliebenen der Verstorbenen waren der Meinung, dass es sich um einen klassischen Wegeunfall gehandelt hatte, für welchen sie Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung beanspruchen konnten.

Wegen des Um- beziehungsweise Abwegs der Verstorbenen von ihrem direkten Heimweg hielt die Berufsgenossenschaft die Forderung jedoch für unbegründet. Der Fall landete daher vor Gericht. Dort erlitten die Hinterbliebenen eine Niederlage.

Bewegt sich ein Versicherter nicht auf direktem Weg in Richtung seiner Arbeitsstätte oder seiner Wohnung, sondern in entgegengesetzter Richtung von diesem Ziel, so befindet er sich nach Meinung der Richter auf einem sogenannten Abweg. Das aber habe zur Folge, dass der Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung unterbrochen sei.

WERBUNG

Keine verkehrsbedingte Notwendigkeit

Erst wenn sich der Versicherte wieder auf dem direkten Weg befinde und der Abweg beendet sei, lebe der Versicherungsschutz wieder auf. Eine Ausnahme von dieser Regelung ist nach Ansicht des Thüringer Landessozialgerichts nur in Fällen möglich, in denen ein Umweg verkehrsbedingt unumgänglich ist. Von einem derartigen Ausnahmefall könne zum Beispiel bei Ausfall eines Haltepunktes ausgegangen werden.

Ein derartiger Grund habe im Fall der Verstorbenen jedoch nicht vorgelegen. Sie habe es, aus welchen Gründen auch immer, schlichtweg versäumt, wie gewohnt an ihrem Heimatbahnhof auszusteigen. Die Berufsgenossenschaft habe sich daher zu Recht geweigert, den Unfall als Wegeunfall anzuerkennen.

Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision zum Bundessozialgericht zuzulassen. Die Entscheidung kann daher allenfalls mit einer sogenannten Nichtzulassungs-Beschwerde angefochten werden.