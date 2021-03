Tierkranken: Kritik an fehlendem Kündigungsverzicht

26.3.2021 – In der Sparte treten immer neue Anbieter und Angebote auf den Markt. Dabei zu beachten ist: Die Tierkrankenversicherung ist eine Sachversicherung und kann gekündigt werden. Das VersicherungsJournal Extrablatt 1|2021 „Tierversicherung – Mit Vierbeinern zu mehr Geschäft“ zeigt, wie der Markt sich entwickelt hat und mit welchen Besonderheiten die Anbieter um die Gunst der Kunden ringen.

Corona hat einen Haustierboom ausgelöst. Homeoffice und Kontaktarmut steigern die Sehnsucht nach tierischen Gefährten. Mehr Tiere bedeuten auch mehr Versicherungsschutz (VersicherungsJournal 28.9.2020). Besonderes Potenzial hat die Tierkrankenversicherung. Sie gibt es vor allem für Hunde, Katzen und Pferde.

Der Trend zum Schutz der Tiergesundheit bringt nun immer neue Anbieter und verbesserte Angebote (23.3.2021, 3.11.2020). Die Tierkrankenversicherung hat aber gegenüber der „normalen“ privaten Krankenversicherung (PKV) einen schweren Nachteil: Der Versicherer kann in aller Regel die Police im Schadenfall oder zur Hauptfälligkeit kündigen.

Kündigungsschutz höchstens aufgeschoben

Transparenz ist bei der Tierkrankenversicherung wichtig. Daher gilt es Tacheles zu reden, verlangt Heiko Linsel, Bezirksleiter der Debeka Allgemeine Versicherung AG in Hannover. „Man sollte an allen Anbietern Kritik üben. Denn in der humanen PKV muss jeder Anbieter auf das reguläre und auf das außerordentliche Kündigungsrecht nach Schaden verzichten.“

Tatsächlich macht dies nämlich in vollem Umfang kein Tierkrankenversicherer. Allein die Tiergarant Versicherungsdienst GmbH, hinter der UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. steht, verzichtet auf eine Schadenfallkündigung. Das macht die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland immerhin neuerdings nach einer dreijährigen Laufzeit.

Doch grundsätzlich ist der Kündigungsschutz auch dann nur aufgeschoben. Alle Versicherer können regulär zur Hauptfälligkeit des Vertrages den Tierschutz kündigen. In seltenen Einzelfällen, insbesondere bei Verdacht auf Versicherungsbetrug oder Obliegenheits-Verletzungen, müsse man ein Kündigungsrecht wahrnehmen können, betont etwa die Agila Haustierversicherung AG.

Auch Schadenfallkündigungen am Markt

Doch in der Vergangenheit hatte die Assekuranz auch Schadenfallkündigungen durchgeführt, die zu Enttäuschungen bei den Tierbesitzern geführt haben.

Etwa bei Susanne und Jörg Stephan aus Stuttgart. Ihre zehn Jahre alte Hündin Kady wurde von der Assekuranz nach einem Krankheitsfall gekündigt. Gleichzeitig wurde den Hundebesitzern eine Nachfolgepolice angeboten. Die fiel aber teurer aus. Dabei war die Prämie in den letzten Jahren aufgrund von Alterszuschlägen bereits gestiegen.

Solche Änderungskündigungen kommen bei den Tierbesitzer nicht gut an. Vermittler sollten daher explizit auf das Kündigungsrecht des Versicherers hinweisen. Noch problematischer wäre es, wenn ein kostenträchtiges Tier „echt“ gekündigt würde und der Besitzer dann keinen neuen Anbieter mehr finden würde. „Dann stehen die Tierhalter echt dumm da“, warnt Linsel.

Tierarztkosten deutlich teurer

Die Agila verspricht aber beispielsweise, dass immer ein „fließender Wechsel in einen aktuellen Tarif“ angeboten wird. Das galt für alle rund 5.200 Verträge, die in der Vergangenheit im Rahmen systematischer Aktionen gekündigt wurden. Damals hieß es: Ältere Tiere könnten nur dann weiter versichert werden, wenn „ein kleiner Teil der alten Tarife an die aktuelle Kostensituation in der Tiermedizin angepasst“ wird.

Aufgrund der neuen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT), die erst seit 2020 gilt und erheblich höhere Preise als in der Vergangenheit vorsieht, könnte eine solche Situation wieder eintreten. Für das Image der prosperierenden Sparte wäre das ein Schlag ins Kontor.

Mit Vierbeinern zu mehr Geschäft

