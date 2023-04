Tierisch im Trend: Jetzt testet auch der Stern Hundehalter-Haftpflichttarife

3.4.2023 – Das Institut für Vermögensaufbau hat im Auftrag der Zeitschrift Stern Absicherungs-Möglichkeiten für Hundehalter geprüft. Die Auswertung beruht auf drei Modellhunden. Die GVO steht viermal, Adam Riese dreimal und die Barmenia einmal auf dem Siegertreppchen. Über Marktpotenziale, Produkte, Ratings und Vertriebsperspektiven im Sektor Tierversicherungen berichtet ein jetzt erschienenes Dossier des VersicherungsJournals.

Erst die Corona-Pandemie, in der die Deutschen ihre Liebe zum Haustier neu entdeckt und zusätzlich eine Million Hunde, Katzen und andere Kleintiere in die eigenen vier Wände geholt haben. Dann im vergangenen November eine neue Gebührenverordnung für Tierärzte, die Kostensteigerungen von im Schnitt 20 Prozent mit sich brachte. Der Bedarf an Tierversicherungen wächst.

Dies spiegelt sich auch in der Berichterstattung von Publikumsmedien wieder. So hat jetzt die Redaktion der Zeitschrift Stern in Zusammenarbeit mit der Institut für Vermögensaufbau AG (IVA) Hundehalter-Haftpflichttarife getestet. Der Artikel „Diese Top-Hundehaftpflicht-Versicherungen bieten den besten Service – und darauf sollten Sie achten“ ist online frei zugänglich.

Drei Beispielhunde

Im Januar und Februar wurden 73 Angebote analysiert, davon kamen 55 Offerten in die Endauswertung. Tarife mit Deckungssummen unter zehn Millionen Euro wurden ausgeschlossen.

Der Vergleich beruht auf drei Beispielhunden, jeweils ohne Vorschäden: einem kleinen Jack-Russell, einem mittelgroßen Labrador und einem Golden-Retriever-Labrador-Mix.

WERBUNG

Drei Kategorien

Die Tester prüften bei den Versicherungs-Bedingungen unter anderem den Grundschutz, bezogen auf Leinen- und Maulkorbpflicht, Tierhüter-, Welpen- und Auslandsschutz sowie Mietsach- und Deckschäden. Daneben wurden verschiedene Zusatzleistungen betrachtet, die beispielsweise Such- und Bergungskosten abdecken.

In der Kategorie Kosten ermittelten die Prüfer, ob bei der Prämie nach Rasse und Größe unterschieden wird. Weitere Aspekte waren die Höhe der Selbstbeteiligung und der Deckungssumme. In der Rubrik Service kamen die Punkte Informationen, Transparenz, Bedienbarkeit, Kündigungsfristen, Schadensmeldungen, Beitragsbefreiung und Tarifverwaltung auf den Prüfstand.

Die Versicherungsleistungen und die Kosten gingen jeweils zu 40 Prozent in das Endergebnis ein. Der Service wurde zu 20 Prozent gewichtet. Der Gesamtscore betrug maximal 100 Punkte und wurde in Sterne umgerechnet. Die Tester vergaben ab 75 Punkten die vollen fünf Sterne, ab 60 vier, ab 40 drei und ab 25 Punkten zwei Sterne. Darunter gab es nur einen Stern.

Größte Auswahl für den kleinen Kläffer

Das Ergebnis: Für den kleinen Hund wurden neun Tarife mit Bestnote ermittelt. 25 erhielten vier Sterne, 18 bekamen drei Sterne und für drei reichte es nur zu zwei Sternen.

Die besten drei werden von Adam Riese GmbH („XXL“) und GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG („TOP-VIT PlusN“ und „TOP-VIT“) aufgelegt.

Ebenfalls die Höchstnote schafften in der Reihenfolge der Platzierung die WGV-Versicherung AG, Adam Riese („XL“), die Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe (MVK), die Ammerländer Versicherung VVaG („Comfort“), die Janitos Versicherung AG (Best Selection“) und die Huk24 AG.

Sieben Top-Produkte für Mischling und Rassehund

Mit sieben „sehr guten“ Angeboten ist die Auswahl an Top-Produkten für den Mischling etwas kleiner. Hinzu kommen 18 mit vier Sternen und sechs mit drei Sternen.

Hier liegen wieder GVO („Top-VIT PlusN“) und Adam Riese („XXL“) an der Spitze, nur in umgekehrter Reihenfolge. Die Allianz Versicherungs-AG („Smart“) folgt an dritter Stelle. Dahinter rangieren die HDI Versicherung AG („Premium“), die Ammerländer („Comfort-Schutz“), die Haftpflichtkasse VVaG, Janitos („Best Selection“) und die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG („Premium-Schutz“).

Für den mittelgroßen Rassehund wurden ebenfalls sieben Tarife mit maximaler Sternchenzahl gefunden. Vier Sterne erreichten 18 und drei Sterne sechs Offerten.

Unter den „sehr guten“ Absicherungs-Möglichkeiten sicherten sich Adam Riese („XXL“), die Barmenia („Premium-Schutz“) und die GVO („Top-VIT PlusN“) die ersten drei Ränge. Es folgen die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, die Neodigital Versicherung AG („XL Optimal“), Ammerländer („Comfort-Schutz“) und die Allianz („Smart“).

Mehr zu Tierversicherungen

Über weitere Tests von Produkten, die Vierbeiner und ihre Halter absichern, berichtet ein im VersicherungsJournal Verlag erschienenes neues Dossier. „Tierversicherungen – vom Türöffner zur lukrativen Vertriebschance. Marktpotenziale, Produkte und Anbieter zur Absicherung von Vierbeinern und ihren Haltern“ ist am 31. März erschienen und als E-Paper erhältlich.

In der Publikation wird berichtet, wie sich der Markt entwickelt und welche Risiken abgesichert werden müssen. Thematisiert werden Rankings und Ratings in den Segmenten Haftpflicht sowie Tierkrankenvoll und OP-Versicherung.

Hinzu kommen Umfragen unter Verbrauchern und Maklern zum Service der Anbieter. Die Entwicklung der Sparte in den vergangenen drei Jahren wird nachgezeichnet und ihr Geschäftspotenzial aufgezeigt.

Zugang zum Dossier

Das Dossier behandelt unter anderen folgenden Themen:

Im Aufwind – Die Zahl der Haustiere steigt

In der Warteschleife – Tierversicherungen haben viel „Luft nach oben“

Neue Gebührenordnung – Tierarztbesuche reißen tiefe Löcher in den Geldbeutel

Die häufigsten Krankheiten und die teuersten Behandlungen

Eine Haftpflichtversicherung ist oft obligatorisch – und immer empfehlenswert

Haustierboom beflügelt Produktpaletten und Abschlussgeschäft

Viel Kleingedrucktes – Tierversicherungen in Tests und Rankings

Das vollständige 36-seitige E-Paper steht Premium-Abonnenten als PDF-Datei (2,18 MB) unter diesem Link kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung.

Nicht-Abonnenten können das Dossier als E-Paper im PDF-Format für 17,90 Euro einschließlich Mehrwertsteuer online bestellen.