Tier-Krankenversicherung: Corona-Folgen teilweise versichert

23.3.2021 – In der Sparte treten immer neue Anbieter und verbesserte Angebote auf den Markt. Wie sich die Tarife unterscheiden, hat die VersicherungsJournal-Redaktion bei den Anbietern erfragt. Die Ergebnisse stehen im Extrablatt 1|2021. Ein Aspekt sind die Leistungen für Tiere, die Opfer eine Covid-19-Infektion werden. Nur wenige Akteure schließen das Risiko vorbehaltlos ein.

„Bisher erwiesen sich Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster und Frettchen als empfänglich für Covid-19. Trotzdem gibt es noch keine Hinweise darauf, dass Haustiere eine Rolle bei der Verbreitung von Covid-19 spielen“, erläutert das Friedrich-Loeffler-Institut, das Bundes-Forschungsinstitut für Tiergesundheit.

Sollte ein Haustier positiv auf Corona getestet werden, stelle dies keinen Grund dar, das Tier einzuschläfern. Meldepflichtig ist seit dem 13. Juli 2020 der Nachweis von Covid-19 bei allen Haustieren außer Fischen, Hummeln und Bienen, wie das Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen aus Düsseldorf mitteilt.

Der Corona-Test für ein Haustier kann bis 250 Euro kosten

Ein amtlicher, kostenfreier Test, wird nur angeordnet, wenn der Verdacht besteht, ein Tier könnte ein Teil einer Infektionskette sein.

Wer sein Tier wegen möglicher Symptome selbst testen lassen möchte, muss das aus eigener Tasche bezahlen. Die Kosten könnten bei 220 bis 250 Euro liegen, schätzt die Bundestierärztekammer e.V. Da kann es sich lohnen, wenn man eine Tierkrankenversicherung hat, die auch für solche Kosten aufkommt.

Immerhin drei Versicherer wollen bei Corona-Infektionen von Haustieren im Rahmen ihrer Tierkrankenversicherung leisten. Das geht aus einer Umfrage des VersicherungsJournals bei den Anbietern hervor.

So gibt es Corona-Schutz bei der Agila Haustierversicherung AG in den Tarifen Tierkrankenschutz und OP-Schutz. Das Gleiche gilt für die Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt (GHV) in der Tier-Krankenversicherung und Tier-OP-Versicherung und für die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG in der Tier-OP-Versicherung.

Unterschiedliche Vertragsregeln bei den Tierversicherern

Während Operationen aufgrund von Covid-19 wohl eher indirekt möglich sind, beispielsweise, wenn das infizierte Tier orientierungslos in den Straßenverkehr gerät, sind Tierbehandlungen hingegen wahrscheinlicher. Alle Covid-19-Testkosten übernimmt auch die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. in ihrer Tier-Krankenversicherung.

Auch die Vertragsregeln unterscheiden sich. So verzichtet bisher nur ein Anbieter auf die Kündigung im Schadenfall, die Tiergarant Versicherungsdienst GmbH, hinter der die UVM Verzekerings-Maatschappij N.V. steht. Das Unternehmen ließ sich leistungsmäßig nicht in die Karten schauen, während immerhin acht Tierkrankenversicherer den Leistungstest im Extrablatt überwiegend mitmachten.

Die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland verzichtet nach drei Jahren Laufzeit auf ihr Kündigungsrecht. Die DFV Deutsche Familienversicherung AG startet den Versicherungsschutz ohne Wartezeit und gewährt ein tägliches Kündigungsrecht. Üblich sind Fristen von drei Monaten.

Die Wartezeiten reichen von einem bis drei Monaten. Nur bei einem Unfall des Tieres verzichten die meisten Anbieter auf eine Wartezeit.

Tierkrankenversicherung – Besonderheiten im Überblick Anbieter und Tarif Behandlung wegen Covid-19-Erkrankung mitversichert? Wartezeiten Kündigungsfrist Agila, „Tierkrankenschutz und OP-Schutz “ Ja Drei Monate; entfällt bei Unfall und Vorsorge Ein Monat * Allianz Versicherungs-AG, „OP-Basis, -Smart, -Komfort o. -Premium mit o. ohne Baustein Ambulant“ Nein, Folgen von Epidemien oder Pandemien sind ausgeschlossen. Drei Monate; entfällt bei Unfall Drei Monate ** Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG / Adcuri GmbH, „Tier-Krankenversicherung und Tier-OP-Schutz“ Nein, Folgen von Epidemien oder Pandemien sind ausgeschlossen. Drei Monate; 18 Monate für bestimmte OPs; entfällt bei Unfall Drei Monate **, *** DFV Deutsche Familienversicherung AG, „TierkrankenSchutz“ Nein, falls Infektionsgeschehen in Bezug auf Tiere als Epidemien oder Pandemien klassifiziert wurde. Keine Täglich **** GHV, „Tier-Krankenversicherung und Tier-OP-Versicherung “ Ja Drei Monate; entfällt bei Unfall und Vorsorge Drei Monate **, *** Hansemerkur, „Tier-OP Versicherung“ Ja Ein Monat Drei Monate **, *** Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland, „PetCare OP-Schutz und Komplettschutz“ Nein ****** Drei Monate, einige Krankheiten sechs Monate; entfällt bei Verkehrsunfall und Vorsorge Drei Monate ***** Uelzener, „Tier-Krankenversicherung und Tier-OP-Versicherung“ Übernahme aller notwendigen Covid-Tests für Tiere Ein Monat Drei Monate **

Mit Vierbeinern zu mehr Geschäft

Corona hat einen Haustierboom ausgelöst und damit den Versicherungsbedarf erhöht. Besonderes Potenzial hat die Tierkrankenversicherung. Sie gibt es vor allem für Hunde, Katzen und Pferde. Der Trend zum Schutz der Tiergesundheit bringt nun immer neue Anbieter und verbesserte Angebote auf den Markt.

Mit dem emotionalen Tierschutz erreichen Vermittler schnell den gesamten Kunden. Das VersicherungsJournal Extrablatt 1|2021 „Tierversicherung – Mit Vierbeinern zu mehr Geschäft“ zeigt, wie der Markt sich entwickelt hat und mit welchen Besonderheiten die Anbieter um die Gunst der Kunden ringen.

