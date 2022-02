Tief „Nadia“: 150-Millionen-Auftakt in die Sturmsaison 2022

2.2.2022 – Die öffentlichen Versicherer mit Geschäftsgebieten an der norddeutschen Küste verzeichnen bislang keine außergewöhnlichen Schäden durch das Sturmtief „Nadia“. MSK rechnet mit versicherten Gesamtschäden in Höhe von 100 Millionen Euro, Aon mit 150 Millionen Euro. Teuerster Wintersturm war bislang „Kyrill“ 2007 mit mehr als zwei Milliarden Euro an versicherten Schäden.

Das erste turbulente Tiefdruckgebiet des Jahres ist am Wochenende über Deutschland hinweggezogen. Orkantief „Nadia“ hat vor allem an Nord- und Ostsee mit Böen-Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h Schäden verursacht.

Spitzenwerte wurden an den beiden Leuchttürmen ‚Alte Weser‘ mit 144 km/h und ‚Kiel‘ mit 140 km/h gemessen. In Hamburg liefen zwei Sturmfluten mit mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser auf.

Versicherer bewerten „Nadia“ als „normales“ Sturmtief

In den nördlichen Bundesländern sind einige öffentliche Versicherer stark vertreten, darunter die Provinzial Versicherungen. Sie zählen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zu ihren Geschäftsgebieten.

Konkrete Zahlen zur Schadenbilanz könnten voraussichtlich erst in ein paar Tagen genannt werden, berichtet ein Unternehmenssprecher. Insgesamt lasse sich aber jetzt schon sagen, dass „Nadia“ im Rahmen eines „normalen“ Sturmtiefs in dieser Jahreszeit liege.

In Niedersachsen und Bremen sind insbesondere die VGH Versicherungen präsent. Als erste allgemeine Einschätzung gehe man derzeit davon aus, dass die Gesamtschäden durch „Nadia" deutlich geringer ausfallen werden als bei anderen Winterstürme in der Vergangenheit, heißt es hier.

Die Öffentliche Versicherungen Oldenburg können ebenfalls noch keine genauen Angaben machen. „Nadia“ habe aber keine außergewöhnlichen Schäden verursacht. Im Verhältnis zu anderen Stürmen sei es ein kleines bis mittleres Ereignis.

Im ehemaligen Regierungsbezirk Aurich ist die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse beheimatet. Eine Gesamtschadenhöhe könne noch nicht genau beziffert werden. Bislang lägen rund 250 Schadenmeldungen vor. Es könnte aber gut noch etwas nachkommen, darunter aber keine Millionenschäden.

Die Gesamtschadensumme liegt bei 100 bis 150 Millionen Euro

Zum Vergrößern Bild klicken.

Das Beratungsunternehmen Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) rechnet mit versicherten Schäden in Höhe von rund 100 Millionen Euro für Gesamtdeutschland. Diese Summe könnte jedoch unter anderem aufgrund von anziehenden Baupreisen noch weiter steigen, heißt es.

Die Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG geht davon aus, dass versicherte Sachwerte in Höhe von rund 150 Millionen Euro vernichtet wurden. Damit sei Sturmtief „Nadia“ ein kleines Unwetterereignis.

Ähnlich fällt die Einschätzung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) aus. Es sei „ein kleineres typisches Wintersturmereignis in niedriger dreistelliger Millionenschadenhöhe“.

Zum Vergleich: „Sabine“ sorgte 2020 für versicherte Schäden in Höhe von 600 Millionen Euro und „Frederike“ zwei Jahre zuvor von 800 Millionen Euro. Noch teurer war bislang nur Wintersturm „Kyrill“ 2007 mit mehr als zwei Milliarden Euro an versicherten Schäden.

Die Sturmsaison 2022 geht weiter

„Nach dem Tief ist vor dem Tief“ heißt es beim Deutschen Wetterdienst. In den nächsten Stunden werden an den Küsten und im Bergland nochmals Sturmböen und auf exponierten Bergen teils schwere Sturmböen bis orkanartige Böen erwartet.

Nordwestlich der Britischen Inseln stehe bereits „Queena“ in den Startlöchern. Das Tief wird voraussichtlich zum Wochenausklang für Turbulenzen sorgen.