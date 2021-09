Tief „Bernd“: Vierter Versicherer meldet Negativrekord

7.9.2021 – Die Mecklenburgische rechnet mit einem Schadenvolumen von mehr als 47 Millionen Euro durch das Juli-Hochwasser. Es ist das größte Schadenereignis in der Geschichte des Versicherers.

Das Unwettertief „Bernd“ hat bei den Kunden der Mecklenburgischen Versicherungs-Gesellschaft a.G. voraussichtlich Schäden in Höhe von mehr als 47 Millionen Euro verursacht. Damit ist das Juli-Hochwasser nach eigenen Angaben das größte Schadenereignis in der fast 225-jährigen Geschichte. Bisher hielt Sturm „Kyrill“ (VersicherungsJournal 9.10.2020) mit rund 34 Millionen Euro den Negativrekord.

Beitragsentwicklung 2020

Toren Grothe (Bild: Mecklenburgische)

„Die Mecklenburgische ist mit ihrer Kapitalstärke auf dieses schwerwiegende Ereignis jedenfalls gut vorbereitet“, wird Vorstandsvorsitzender Toren Grothe in einer Pressemeldung zitiert. Mit Blick auf die gesamte Branche sei er überzeugt, dass auch für die Zukunft ausreichend Kapazitäten zur Deckung von Elementarschäden im Markt vorhanden sein werden, so dass der Bedarf bedient werden könne.

Der Versicherer verzeichnete im vergangene Jahr laut Geschäftsbericht (PDF, 2,6 MB) „eine die Erwartungen übertreffende Beitragsentwicklung“.

Ursächlich seien vor allem eine unterdurchschnittliche Schadenlast in den meisten Sparten, das Ausbleiben von Elementar- und Kumulereignissen sowie eine geringe Großschadenbelastung gewesen.

Die Bruttobeitragseinnahmen kletterten um 3,9 Prozent auf 463,4 Millionen Euro. Das „überdurchschnittlich hohe“ versicherungstechnische Ergebnis von 34,5 Millionen führte zu einem Jahresüberschuss von 15,0 Millionen Euro.

Krisenmanagement

Man habe schnell auf Tief „Bernd“ reagiert und vor Ort einen Hilfstrupp aus Mitarbeitern der Bezirksdirektion Köln zusammen mit Agenturen aus der Region organisiert. Auch angrenzende Vertriebsbereiche hätten unterstützt. In den ersten zwei Wochen nach dem Ereignis seien mehr als 400 betroffene Kunden aufgesucht, Vereinbarungen getroffen und Vorschüsse geleistet worden.

Es sei gelungen, ein Sachverständigenbüro aus Stralsund zu engagieren. Zudem habe man in kürzester Zeit eine App entwickeln können, um Daten und Fotos übermitteln und Entschädigungen leisten zu können.

Zwischenbilanzen

Mehrere Versicherer haben in den letzten Wochen in Zwischenbilanzen die Schäden beziffert, die das Tief „Bernd“ verursacht hat. Die höchste Summe fällt voraussichtlich bei den Provinzial Versicherungen mit 1,023 Milliarden Euro an (23.8.2021). Es folgen die Allianz Versicherungs-AG mit 500 Millionen Euro (28.7.2021) und die R+V Versicherung AG mit 470 Millionen Euro (17.8.2021).

Der Gothaer-Konzern geht von 400 bis 450 Millionen Euro aus (25.8.2021). Die Huk-Coburg Versicherungen rechnen mit rund 200 Millionen Euro (10.8.2021) und die LVM Versicherungen mit 165 Millionen Euro (23.8.2021). Die Versicherungskammer Bayern taxiert für die gesamte Unwetterserie seit Juni einen Aufwand von 150 bis 225 Millionen Euro (3.8.2021).

Neben der Mecklenburgischen sprechen auch die Provinzial, die R+V und die Huk-Coburg vom größten Schadenereignis ihrer Firmengeschichte. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. hat kürzlich seine Schadenschätzung für die gesamte Branche nach oben auf rund sieben Milliarden Euro korrigiert (25.8.2021).