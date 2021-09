Tief „Bernd“ verursacht Rekordzahl großer Schäden

15.9.2021

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat die Schadenbilanz von Tief „Bernd“ neu ausgewertet. „Wir gehen aktuell von rund 400 Großschäden mit einer Gesamtsumme von 1,3 Milliarden Euro aus“, berichtet Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen gegenüber der Presse. Gezählt wurden versicherte Einzelschäden ab einer Million Euro.

Betroffen waren insbesondere der gewerbliche und industrielle Bereich mit Schäden an Gebäuden, Maschinen und Geräten. Großschäden entstanden aber auch an Wohnhäusern. Vereinzelt lag die Schadensumme jenseits von 20 Millionen Euro. Dies war unter anderem in der Hotellerie, Chemieproduktion und Metallverarbeitung der Fall.

Damit hat das Hochwasser im Juli so viele große Schäden angerichtet wie keine andere Naturkatastrophe zuvor. Bislang lagen die Überschwemmungen an Elbe und Donau 2002 mit 102 Großschäden in Höhe von 701,6 Millionen Euro vorne. Die Flut im Juni 2013 verursachte 75 Großschäden in Höhe von 218,9 Millionen Euro. Die Werte sind hochgerechnet auf aktuelle Preise.

Tief „Bernd“ wird die Branche voraussichtlich insgesamt rund sieben Milliarden Euro kosten. Der GDV spricht von der historisch schadenreichsten Naturkatastrophe. Im Herbst will man Ideen vorlegen, wie sich die Verbreitung von Naturgefahren-Versicherungen erhöhen lässt. Bundesweit liegt die Abdeckung momentan bei 46 Prozent (VersicherungsJournal 25.8.2021, 26.7.2021).