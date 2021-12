Tief „Bernd“: GDV korrigiert seine Schadenschätzung nach oben

8.12.2021 – Der GDV hat seine Schadenschätzung in Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer von sieben auf 8,2 Milliarden Euro angehoben. Davon sind mehr als drei Milliarden Euro bislang ausgezahlt. Betroffene könnten sich darauf verlassen, dass die Versicherer bestehende Ansprüche erfüllten, heißt es beim Verband.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat seine Statistik zur Schadenregulierung nach der Hochwasserkatastrophe durch Tief „Bernd“ aktualisiert. Demnach rechnet der Verband aktuell mit versicherten Gesamtschäden in Höhe von 8,2 Milliarden Euro. Zuletzt lag die Schadenschätzung bei rund sieben Milliarden Euro (VersicherungsJournal 25.8.2021).

Die Versicherer haben laut GDV fünf Monate nach dem Extremwetterereignis bislang mehr als drei Milliarden Euro für Schäden an Hausrat, Wohngebäuden, Betrieben und Fahrzeugen ausgezahlt.

Betroffene in Nordrhein-Westfalen haben mehr als 1,7 Milliarden Euro und Versicherungskunden in Rheinland-Pfalz rund 950 Millionen Euro erhalten. Die restlichen 350 Millionen Euro gingen vor allem nach Bayern und Sachsen.

Versicherer zahlen so zügig wie möglich

Alle Schäden könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht beglichen sein, heißt es in einer Pressemitteilung am Dienstag. „Die Versicherer zahlen nicht pauschal eine Summe aus, sie bezahlen ganz konkret den Wiederaufbau eines Gebäudes“, wird GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zitiert.

Das geschehe so zügig wie möglich. „Aber bis alle stark geschädigten Gebäude wieder aufgebaut sind, dauert es noch. Und erst dann sind alle Mittel geflossen.“

Glauben Sie nicht den Gerüchten in den sozialen Medien. Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer

Die Betroffenen könnten sich darauf verlassen, dass die Versicherer bestehende Ansprüche erfüllten: „Glauben Sie nicht den Gerüchten in den sozialen Medien. Die Versicherungswirtschaft nimmt ihre Verpflichtungen sehr ernst“, betont er.

Chance für eine bessere Hochwasservorsorge verpasst

Von der öffentlichen Hand hätte sich die Versicherungswirtschaft klare Aussagen gewünscht, an welche behördlichen Präventionsauflagen der Wiederaufbau geknüpft sei. Das betreffe vor allem das Ahrtal.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Stattdessen sei in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, dass mit den neu berechneten Gefahrenkarten, die von der NRW-Landesregierung erstellt wurden, für künftige Katastrophen hinreichend vorgesorgt wurde. „Das ist eine verpasste Chance für eine bessere Hochwasservorsorge“, kritisiert der GDV-Chef.

Der Verband hat kürzlich ein Positionspapier zur Klimafolgenanpassung vorgelegt. Darin schlägt er vor, dass in der privaten Wohngebäudeversicherung alle bestehenden Verträge um Elementarschutz ergänzt werden. Neuverträge sollen nur noch mit dem Baustein angeboten werden.

Bei der Prämienhöhe soll es „individuelle Lösungen“ für Härtefälle geben. Neubauten in Risikozonen sollen künftig nicht mehr gegen Überschwemmung versicherbar sein (1.11.2021).

Menschen organisieren sich in Facebook-Gruppen

Mitte November haben zwei Versicherungsmakler im Interview mit dem VersicherungsJournal von Licht und Schatten bei der Regulierungspraxis der Versicherer berichtet. In Problemfällen gehe es oft nicht weiter, weil Handwerker horrende Stundensätze forderten oder weder Gutachter noch Versicherer eine Entscheidung treffen möchten (16.11.2021, 17.11.2021).

Die Menschen in den betroffenen Flutgebieten unterstützen und organisieren sich vielfach selbst. Der Austausch erfolgt oft über Facebook-Gruppen. Die Netiquette wird beachtet. In der öffentlichen Gruppe „Swisttal-Odendorf Flut Hilfe aktuell“ schreibt am Montag ein Mitglied: „Heute möchte ich auf die fließenden Gelder im Wiederaufbau eingehen. Es läuft gelinde gesagt sehr, sehr schleppend.

Mir ist bis heute kein Fall bekannt, wo schon Abschlagszahlungen beim ‚Gebäudeteil‘ geflossen sind. Beim Hausrat kenne ich ein paar. […] Es muss endlich losgehen mit den Zahlungen. Jeden Tag bekomme ich Nachrichten, dass Menschen finanziell am Anschlag sind. Das muss und darf nicht sein […].

Noch mal das Geld aufgreifend – toll – wichtige Säule, aber vergesst dabei nicht die Säule Mensch, werden dessen Sorgen größer und bröckelt weiter wegen der fehlenden Säule Geld, dann ist das unbedingt zu verhindern und ohne Weiteres zu vermeiden. Sie haben noch ganz andere Sorgen. Bitte übernehmt die Verantwortung die nötig ist, um das Verfahren zu beschleunigen.“

Gutachter zeigt Verständnis

Unter den 35 Kommentaren, die bis Redaktionsschluss gepostet wurden, schreibt ein weiteres Gruppenmitglied: „Ich gebe Gas und arbeite weiterhin auf der Seite als Gutachter, dass Geld ausbezahlt wird. Liebe Eigentümer/-innen haltet durch und handelt bedächtig mit dem Geld, was kommt.

Der Weg zum Geld wird noch lange, der Weg mit dem Geld wird noch länger. Die finanzielle Luft ist und bleibt eng. Prüft die Angebote auf technische Erfordernis und auf wirtschaftlich angemessene Preise!“