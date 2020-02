Telematik in der Kfz-Versicherung kurz vor dem Durchbruch

3.2.2020 – Die Telematik in der Kfz-Versicherung könnte zu einer Win-Win-Situation für Kunden und Assekuranz führen. Datenschützer und Wissenschaftler beurteilen die neue Art der Tarifierung positiv. Sie sei datenschutzrechtlich möglich und würde auch nicht gegen den Kollektivgedanken verstoßen. Die Nachfrage wächst.

WERBUNG

„Unseren Telematik-Tarif in der Autoversicherung nutzen nun bereits 200.000 Kunden“, sagte Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der Huk-Coburg VVG, anlässlich einer Podiumsdiskussion am Rande des 58. Verkehrsgerichtstags in Goslar. Die Tarifierung nach persönlichem Fahrstil könnte künftig das herkömmliche System in der Autoversicherung ablösen.

Fred Wagner (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Bisher nutzen die Versicherer Ersatzmerkmale, wie Fahrzeugtyp, Wohnort oder Kilometerleistung für die Tarifierung. Nun gibt es Echtdaten. Ob die tatsächlich treffsicherer sind, das ist hier die Frage“, sagte Professor Dr. Fred Wagner vom Institut für Versicherungslehre der Universität Leipzig. Auch bei dieser Art der Tarifierung gibt es laut Wagner einen Ausgleich im Kollektiv. Vorsichtige Fahrer müssten weniger und andere mehr zahlen.

Kunden-Diskriminierung vermeiden

Auch Datenschützer haben mit Telematik-Tarifen in der Kfz-Versicherung keine Probleme, wenn sie transparent sind und eine klare Zweckbindung haben, die nicht überschritten wird. „Es darf bei solchen Tarifen aber nicht zu einer Diskriminierung kommen“, warnte Sven Hermerschmidt, Referatsleiter beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Als negatives Beispiel nannte er Krankenversicherungs-Tarife, die per App die Fitness kontrollieren würden und bei Feststellung von Diabetes den Kunden ausschließen. Auf die Kfz-Versicherung übertragen, dürften dann extremen Rasern nicht gekündigt werden.

Alle Experten verweisen in der Diskussionsrunde des Goslar-Instituts aber darauf, dass Telematik-Tarife vor allem von Vertrauen in das saubere Handling der Daten leben würden. „Die Kunden müssen wissen, was passiert. Nur so kann Vertrauen aufgebaut werden“, glaubt Hermerschmidt.

Gefahr für den Datenschutz: staatlicher Zugriff

Laut Huk-Mann Rheinländer kann man alle Details zum Tarifaufbau in den Versicherungs-Bedingungen nachlesen. Trotzdem kann das Vertrauen in einen solchen Tarif schnell erschüttert werden. So waren sich die Diskutanten einig, dass staatliche Stellen ein großes Interesse an Bewegungsdaten hätten.

Offen blieb die Frage, wie die Versicherer reagieren, wenn der Staatsanwalt Telematik-Daten beschlagnahmen will, um eine Straftat zu verfolgen. Laut Rheinländer sind persönliche Daten immerhin mindestens ein Jahr gespeichert.

Jörg Rheinländer (Bild: Schmidt-Kasparek)

Schadenhäufigkeit sinkt deutlich

Die Vorteile der neuen Art der Tarifierung ist bisher ein Win-Win-Geschäft für Assekuranz und Kunden. So kann man beispielsweis bei der Huk-Coburg bis zu 30 Prozent Rabatt erfahren, wenn man über die Telematik-Box, die an die Windschutzscheibe geklebt wird und sich mit einer Smartphone-App verbindet, seine Fahrdaten an den Versicherer weiterleitet.

Auf der App können sämtliche Fahrmanöver und Bewertungen nachverfolgt werden. Ein Versuch der Huk-Coburg, bei dem zwei Kontrollgruppen 400.000 Kilometer zurückgelegt haben, zeigte, dass die Schadenhäufigkeit bei Telematik-Nutzung um 20 Prozent sinkt. Nach derzeitiger Auswertung erreicht aber nicht jeder Autofahrer den Höchstrabatt.

Die Verteilung würde einer Gaußglocke entsprechen. Die meisten Autofahrer erreichen somit gerade einmal die Hälfte des Höchstnachlasses.

Zielgruppe Senioren

Sinnvoll könnten Telematik-Tarife für Senioren sein, um den höchstumstrittenen Alterszuschlag in der Autoversicherung auszugleichen. Nach Angaben des Chefredakteurs von Finanztip, Hermann-Josef Tenhagen, müssten Autofahrer im Alter von 75 Jahren im Vergleich zu einem 50-Jährigen zwischen 50 und 70 Prozent mehr Prämie zahlen.

Das Thema sei höchst sensibel. Allein bei Finanztip hätten sich im vorigen Jahr 50.000 Kunden auf der entsprechenden Ratgeberseite informiert. Laut Rheinländer werde das Thema Senioren-Zuschlag in den Medien falsch dargestellt. „Hier wird nur singulär auf das Alter geschaut. Man muss aber auch berücksichtigen, dass mit jedem Jahr der Schadenfreiheitsrabatt steigt.“

So gleiche sich der Zuschlag für das Alter meist aus. Dennoch könnten fitte Senioren sich mit dem Telematik-Tarif beweisen, dass sie noch besser als ihre Altersgenossen unterwegs sind. Neben der Huk-Coburg haben auch andere Versicherer die Telematik-Tarife für alle Altersgruppen geöffnet.

Umfassender Auskunftsanspruch für Versicherungskunden

Sven Hermerschmidt (Bild: Schmidt-Kasparek)

Viel Verwaltungsarbeit könnte auf Kfz-Versicherer mit Telematik-Tarif zukommen, wenn Kunden ihren Auskunftsanspruch geltend machen. Laut Datenschützer Hermerschmidt müssen die Anbieter alle persönlichen Daten, die sie gespeichert haben, ihren Kunden zur Verfügung stellen. Der Experte hat dies in einem Test von den Kfz-Herstellern für seine Dienstwagenflotte verlangt. „Das hat ewig gedauert und war dann teilweise unverständlich“, kritisierte Hermerschmidt.

Defizite gibt es übrigens auch noch bei der Datenerhebung im Auto. So kann die Huk-Coburg beispielsweise nicht feststellen, ob ein Kunde bei „Rot“ über die Ampel gefahren ist. „Wenn Sie das in normalem Tempo machen, bleibt Ihre Einstufung hoch“, sagte Rheinländer. Möglicherweise werden Ampeln in der Zukunft aber ergriffen.

Der Telematik-Tarif der Huk-Coburg soll immer weiterentwickelt werden. Die Daten werden systematisch ausgewertet und könnten später die Grundlage für Zusatzangebote liefern. Eines hat die Huk-Coburg aber schon heute erreicht: Mit ihren 200.000 Telematik-Kunden gibt es neben Rechnung und möglichem Schadenfall nun Kontakte, die nicht mit Angst oder Ärger besetzt sind.