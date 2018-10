Technischer Fortschritt verkürzt die Regulierungsfrist

5.10.2018 – Ein Geschädigter kann nach Vorlage des Anspruchsschreibens erwarten, dass der gegnerische Haftpflichtversicherer kurzfristig mitteilt, ob eine Prüfung des Falls stattfinden und wie lange dieses brauchen wird. Dabei ist die Dauer der einem Versicherer zuzubilligenden Prüffrist von der Lage des Einzelfalls abhängig. Sie beträgt in der Regel aber maximal vier Wochen – so das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Beschluss vom 6. Februar 2018 (22 W 2/18).

Der Kläger war mit seinem Personenkraftwagen Anfang Dezember 2016 unverschuldet in einen Unfall verwickelt worden. Sein Anwalt bezifferte den Schaden am 9. Dezember und forderte den gegnerischen Versicherer dazu auf, den Anspruch innerhalb von zehn Tagen zu regulieren.

Als der Versicherer auf die Forderung einen Monat später noch immer nicht reagiert hatte, forderte ihn der Anwalt erneut schriftlich zur Regulierung des Schadens auf. Zwei Tage später setzte er sich zusätzlich telefonisch mit der Schadenabteilung in Verbindung, ohne jedoch sachgerechte Informationen zur Leistungsbereitschaft zu erhalten.

Keine Veranlassung?

Das nahm der Rechtsvertreter des Klägers zum Anlass, am 12. Januar 2017 beim Frankfurter Landgericht Klage einzureichen. Das zeigte Wirkung. Denn vier Tage später wurde der Schaden reguliert.

Mit dem Argument, dass zur Klageeinreichung keine Veranlassung bestanden habe, weigerte sich der Versicherer allerdings die Kosten des Verfahrens zu übernehmen. Man habe ihm vor Klageeinreichung eine angemessene Prüffrist einräumen müssen. Die sei noch nicht abgelaufen gewesen.

Dieser Argumentation schloss sich das Landgericht an. Der Versicherer habe sich bei Klageeinreichung noch nicht in Verzug befunden. Das habe zum Ergebnis, dass der Kläger die Kosten des Verfahrens tragen müsse. Doch dem wollte sich das Frankfurter Oberlandesgericht nicht anschließen. Es gab einer Beschwerde des Klägers gegen die Entscheidung des Landgerichts statt.

Hinweis auf technischen Fortschritt

Nach Ansicht der Richter gibt ein Versicherer einen Anlass zur Klageerhebung, wenn er sich zuvor so verhält, dass der Kläger bei vernünftiger Würdigung aller Umstände davon ausgehen muss, dass er anders nicht zu seinem Recht kommen werde. Ein Unfallgeschädigter könne nämlich sofort eine Regulierung des Schadens verlangen. Das gelte zumindest dann, wenn er ihn, wie der Kläger, ordnungsgemäß spezifiziert und in nachprüfbarer Form belegt habe.

Zwar sei einem Versicherer eine Prüffrist zuzubilligen und die anfangs gesetzte Frist von zehn Tagen sei deutlich zu kurz gewesen. Diese vom Einzelfall abhängige Frist betrage in der Regel jedoch maximal vier Wochen. Dabei sei insbesondere der technische Fortschritt in der Schadenregulierung zu berücksichtigen.

Im Übrigen könne ein Geschädigter auf jeden Fall erwarten, „dass der Schädiger kurzfristig mitteilt, ob und inwieweit eine Prüfung stattfindet und welche Verzögerungen durch Ermittlungen et cetera pp. zu erwarten sind.

Angesichts der Schnelligkeit, mit der Haftpflichtversicherungen in der Lage sind, im Wege des Schadensmanagements auf günstige Mietwagenangebote oder Restwertaufkäufer hinzuweisen, muss dies auch dafür gelten, ob und wann die Versicherung in die Regulierung eintreten will“ – heißt es dazu wörtlich in der Urteilsbegründung.

Unzumutbar

Nach Auffassung des Gerichts befand sich der beklagte Versicherer spätestens durch das Schreiben des Anwalts vom 9.1.2017 in Verzug. Zu diesem Zeitpunkt sei nicht erkennbar gewesen, ob der Versicherer den Schaden regulieren werde oder nicht. Dem Kläger sei daher kein weiteres Zuwarten zuzumuten gewesen. Er habe daher einen Anlass zur Klageeinreichung gehabt.

Das Stuttgarter Oberlandesgericht hatte in einem vergleichbaren Fall bereits im September 2013 ebenfalls zu Gunsten eines Geschädigten entschieden.

In dieser Sache gingen die Richter allerdings von einer sechswöchigen Prüffrist aus, welche einem Versicherer zuzubilligen sei (VersicherungsJournal 13.2.2014).