Targo bekommt „Preis“ für schlechtestes Versicherungsprodukt

29.3.2021 – Den „Versicherungskäse des Jahres“, einen Preis für das schlechteste Versicherungsprodukt, hat der Bund der Versicherten jetzt an die Targo für das Produkt „Kredit-Lebensversicherung“ vergeben.

Die „Kredit-Lebensversicherung“ der Targo Lebensversicherung AG ist zum „Versicherungskäse des Jahres“ gekürt worden. Dies gab der Initiator des Preises, der Bund der Versicherten e.V. (BdV), am Freitag bekannt.

Zur Jury gehören neben Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) und der Verbraucherschützerin und Juristin Edda Castelló auch Dr. Achim Tiffe (Rechtsanwalt in der Kanzlei Juest & Oprecht und Vereinsmitglied beim Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF)), Britta Langenberg (Expertin Vorsorge und Versicherungen der Bürgerbewegung Finanzwende) sowie die Finanzjournalistin Barbara Sternberger-Frey.

Kritik an hohen Kosten

Bei der Bekanntgabe der Kandidaten für die „Endausscheidung“ hatte die Verbraucherschutz-Organisation kritisiert, das Produkt solle „im Versicherungsfall die Kreditsumme sichern. Das wird teuer bezahlt. Uns liegt ein Fall vor – dieser steht für viele seiner Art – in dem die Versicherungsprämie einen hohen Prozentsatz des eigentlichen Kredites ausmacht.

Die Versicherungsprämie ist so hoch, weil in ihr unfassbar viele Kosten stecken. Zu guter Letzt wird das, was für die Versicherung bezahlt werden soll, auf die Kreditsumme draufgeschlagen. Damit ist nicht nur die Kreditsumme selbst hoch verzinst zurückzuzahlen, sondern ebenso die Beiträge für die Kredit-Lebensversicherung“ (9.3.2020).

Keine konkreten Kritikpunkte

Konkrete Kritikpunkte an dem Targo-Angebot hatte der BdV nicht genannt – auch nicht auf explizite Nachfrage des Branchendienstes „Versicherungstip“. Dieser hatte „spärliche Begründungen für die Nominierungen“ moniert und weitere Details angefordert, wie auf dieser Internetseite nachgelesen werden kann.

Die Verbraucherschutz-Organisation hatte dies abgelehnt und im Namen der Versicherungskäse-Jury ausrichten lassen, „dass zuvor keine weiteren Informationen zum Grund der Nominierungen bekanntgegeben werden. Alles bisher zu Berichtende können Sie der Pressemitteilung entnehmen“.

Im Rahmen der Bekanntgabe des Versicherungskäse-„Gewinners“ machte der BdV weitere Angaben zum Prinzip, zu den Kosten und zum Nutzen der Targo-Offerte. Ihre Ausführungen haben die Juroren in einer „Laudatio“ (PDF, 373 KB) zusammengefasst.

Weitere nominierte Produkte für die Endausscheidung

In die Endausscheidung des Awards hatten es zwei weitere Versicherungsprodukte geschafft. Dies war zum einen „Generation Basic Plus“ der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Aufgefallen sei das Vorsorgeprodukt wegen mauer Konditionen und allem voran stattlicher Kosten. Die könnten leicht mehr als die Hälfte der möglichen Rendite verzehren.

Als weitere Offerte war die „Kennzeichen Plus“-Versicherung der Arag Allgemeine Versicherungs-AG für den „Versicherungskäse 2021“ nominiert, ein Schutzpaket bei Verlust oder Diebstahl des Autokennzeichens.

Bisherige Preisträger des „Versicherungskäse des Jahres“

Bei der Premiere des Wettbewerbs vor sechs Jahren hatte die Allianz Versicherungs-AG den Negativpreis für ihr Versicherungsprodukt „Rund um den Arenabesuch“ erhalten (30.9.2015). Weitere Preisträger waren die Axa Lebensversicherung AG für ihre „Relax Rente“ (22.4.2016) und das Produkt „Ideal KrebsAirbag“ (13.3.2017) der Ideal Lebensversicherung a.G. (8.5.2017).

Vor drei Jahren hatte die Jury den Negativpreis an die „Schülerversicherung“ (Medienspiegel 17.1.2018) der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. und der BGV-Versicherung AG vergeben (16.4.2018). Kurz darauf wurde bekannt, dass es das Produkt in der seinerzeitigen Form ab 2019 nicht mehr geben sollte (16.10.2018). 2019 wurde es dann neu aufgelegt (Medienspiegel 13.6.2019).

Vor zwei Jahren Jahr erhielt „Prosperity – WohlstandsVorsorge“ der Liechtenstein Life Assurance AG (Medienspiegel 25.1.2019) die Auszeichnung „Versicherungskäse des Jahres“ (8.4.2019). Im vergangenen Jahr ging der Negativ-Preis an die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) für „Mein Plan Kids“ (30.6.2020).