Talanx stellt Verdopplung der Betriebsrente in Aussicht

12.3.2021 – Eine deutlich höhere Betriebsrente soll das erste Sozialpartnermodell der Versicherungsgruppe bieten. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Ver.di haben lange gedauert. Herausgekommen ist ein spezieller Haustarifvertrag. Der wurde am Donnerstag vorgestellt.

„Die Betriebsrente nach dem Sozialpartnermodell ist doppelt so hoch wie die klassische Garantierente“, verspricht Fabian von Löbbecke, Vorstand bei der Talanx AG und dort für die betriebliche Altersversorgung zuständig.

Die extrem höhere Betriebsrente soll der neue Haustarifvertrag ermöglichen, den die Talanx AG und die Ver.di – Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft ausgehandelt haben und der von den Beteiligten am Donnerstag vorgestellt wurde.

200 Euro Rente für 100 Euro Beitrag

Fabian von Löbbecke (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Danach könnte beispielsweise ein 40-Jähriger, der 100 Euro seines Gehalts in die betriebliche Altersvorsorge (bAV) steckt, beim Start in den Ruhestand eine monatliche Rente von 200 Euro erwarten. Wer hingegen wie bisher sein Gehalt klassisch umwandelt, würde nur eine Rente von 100 Euro erhalten, so die Prognose des Managers.

Grund ist, dass der Arbeitgeber bei der klassischen Betriebsrente garantieren muss, dass bei Rentenstart mindestens die eingezahlten Beiträge vorhanden sind. Das zwingt zu sehr konservativer Geldanlage, die sich in der Niedrigzinsphase kaum noch lohnt.

Bei der neuen Lösung nach dem Sozialpartnermodell (SPM), auch Nahles-Rente genannt, gibt es keine Garantien. Das ist nach dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (VersicherungsJournal 24.11.2017) rechtlich zulässig.

Das Risiko der Kapitalanlage wird somit auf den Arbeitnehmer übertragen. Dafür soll er höhere Chancen erhalten. Per langfristigem Sparen im Kollektiv soll trotzdem Sicherheit entstehen.

Talanx leistet hohen Eigenbetrag

So ist die Gewerkschaft überzeugt, dass die prognostizierte hohe Rente tatsächlich erzielt wird. „Wir haben keine reine Entgeltumwandlung verhandelt. Die Talanx muss mehr als die 15 Prozent Sozialversicherungs-Ersparnis in die Betriebsrente einzahlen“, stellte Martina Grundler, bei Ver.di zuständig für Versicherungen, bei der Vorstellung des neuen Haustarifvertrages klar.

Christoph Schmitz (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

„Wir haben mit den Assekuranzen Sicherheitsmaßnahmen auf hohem Niveau vereinbart, damit die Renten stabil sind und konnten im Tarifvertrag große Kostenvorteile für Verdi festschreiben“, erläuterte gleichzeitig Christoph Schmitz, Mitglied des Ver.di-Bundesvorstandes. Nach seiner Einschätzung gebe das Sparen in einem großen Kollektiv Sicherheit.

„Wir sind keine kurzfristigen Renditehascher, sondern betreiben über Jahrzehnte eine kollektive Anlage“, betonte von Löbbecke. Jeder Angestellte starte bei dem neuen System mit einem Sicherheitspuffer in die Rente. „Das minimiert das Risiko von Rentensenkungen“, so Löbbecke.

Der Vorstand geht davon aus, dass eine „hohe“ vierstellige Zahl der 11.000 Mitarbeiter freiwillig in die neue bAV einsteigen wird.

Beratungszeit nur zehn Minuten

Laut Talanx kann die neue Art der Betriebsrente einem Arbeitnehmer in zehn Minuten seriös erklärt werden. „Dann kann er sich entscheiden, ob es das Etwas für ihn ist oder nicht“, sagte von Löbbecke. Es müsse zwischen der einfachen Wirkungsweise und der komplexen Funktionsweise unterschieden werden.

Grundsätzlich bleibt die bisherige betriebliche Altersvorsorge bei dem Konzern erhalten. Er zahlt weiterhin 2,5 Prozent eines Jahresgehalts als Arbeitgeberbeitrag, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter einen gleich hohen Beitrag einbringt.

Dieser Arbeitnehmerbetrag fließt bisher in eine klassische Direktversicherung. Nun haben die Angestellten die Möglichkeit, das Geld auch in den SPM-Fonds „Die Deutsche Betriebsrente“ (25.10.2018) einzuzahlen.

Anlage erfolgt zu 50 Prozent in Aktien

In diesem Fonds, den die Zurich Gruppe Deutschland und die Talanx gemeinsam aufbauen, wird das Geld zu 50 Prozent in Aktien und zu 50 Prozent in Rentenpapieren angelegt. Diese deutlich riskantere Anlagestrategie ist für klassische Betriebsrenten nicht erlaubt. Daher rechnet die Talanx damit, dass sie nach Kosten eine Rendite von 3,85 Prozent erzielen kann.

„Die Deutsche Betriebsrente“ würde durch hohe Digitalisierung mit sehr geringen Verwaltungskosten aufwarten, heißt es bei der Versicherungsgruppe. Die genaue Höhe dieser Kosten sei aber ein Betriebsgeheimnis.

Zudem gebe es Erleichterungen bei der Kalkulation. So kann eine allgemeine Bevölkerungssterbetafel zu Grunde gelegt werden, die eine geringere Lebenserwartung und damit auch eine geringere Rentenzahlungsdauer annimmt. Ab dem 1. Juli 2021 soll die Nahles-Rente bei der Versicherungsgruppe angeboten werden.

Kapitalanlage der Nahles-Rente in Corona-Zeit bewährt

Dem Start waren jahrelange Verhandlungen vorausgegangen, weil die Gewerkschaft lange Vorbehalte gegen ein garantieloses System hegte. Theoretisch hätte die SPM-Rente schon mit dem neuen BRSG ab 2018 ins Leben gerufen werden können. Doch auch durch die Corona-Pandemie sei es zu weiteren Verzögerungen gekommen.

Lars Golatka (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Das sei aber auch ein Vorteil gewesen. „Wir konnten so in einem Echtzeittest darstellen, dass die Kapitalanlage ohne Anpassung durch die volatilen Marktzeiten der Coronakrise gekommen ist“, sagte Lars Golatka, Bereichsvorstand bAV bei der Zurich. Er ist auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Pensionsfonds AG. Von ihr wird „Die Deutsche Betriebsrente“ durchgeführt.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) begrüßte den Start des ersten SPM in der bAV. „Das ist ein Meilenstein und hoffentlich ein Durchbruch für eine zeitgemäße betriebliche Altersversorgung, die Beschäftigten gleichzeitig Beitragssicherheit und chancenreiche Kapitalanlage bietet“, erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Positiv reagierten auch Verbraucherschützer. „Endlich kann ein Sozialpartnermodell zeigen, dass man Renten auch anders und erfolgreicher als Lebensversicherer kalkulieren kann“, sagte Axel Kleinlein, Vorstandsprecher des Bundes der Versicherten e.V. (BdV). Nach seiner Einschätzung fallen die Leistungen im neuen Modell deshalb höher aus, weil exorbitant hohe Kosten und Zuschläge, mit denen die Lebensversicherer üblicherweise kalkulieren würden, hier nicht vorhanden wären.

Arbeitgeber müssen Makler zahlen

Etwas skeptisch reagierte hingegen der Bundesverband der Deutschen Versicherungsmakler e.V. (BDVM). „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“, kommentierte Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender BDVM-Vorstand, auf Anfrage. Ob die Lösung so richtig angenommen werde, bleibe abzuwarten.

Versicherungsmakler wären aber auch bei der neuen Art der bAV notwendig. Denn weiterhin sei Beratung nötig, um Vor- und Nachteile richtig zu erfassen und abzuwägen. In solchen Fällen dürfte der Vermittler wohl mit einem Honorar des Arbeitgebers vergütet werden.

Nach Einschätzung der Akteure haben Reformideen zur Altersvorsorge, die auf staatliche Fonds setzen, mit der Einführung einer ersten SPM-Betriebsrente einen deutlichen Dämpfer erhalten. „Es ist falsch, Arbeitnehmer einfach zu Aktiensparern machen zu wollen, wie es beispielsweise ein Modell der FDP jetzt vorsieht“, sagte Ver.di-Bundesvorstand Christoph Schmitz.

Solche Systeme, bei der Arbeitnehmer zwangsweise sparen müssten, wären Mogelpackungen, weil das volle Kapitalmarktrisiko auf den Arbeitnehmer übertragen werde. Schmitz: „Das führt nicht zu einer besseren Absicherung.“

Lösung für nicht tarifgebundene Arbeitnehmer gefordert

Auch Dr. Christopher Lohmann, im Vorstand der Talanx Gruppe verantwortlich für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland, erteilte staatlich organisierten Reformideen wie der Deutschland-Rente eine Absage.

Wichtig wäre nun, dass weitere Gewerkschaften und Arbeitgeber SPM-Betriebsrenten vereinbaren würden. Problematisch wäre, dass die neue Art der Betriebsrente rechtlich derzeit an einen Tarifvertrag gebunden sei. „Wir brauchen aber auch eine Lösung für alle Arbeitnehmer, die nicht tarifgebunden sind“, so Lohmann.

In Deutschland gelte das für rund 73 Prozent der Arbeitnehmer. An ihnen ginge das Modell bisher vorbei.