Sturz in Ladenkeller

29.5.2018 – Eine während der Ladenöffnungszeiten geöffnete ungesicherte Fußbodenluke stellt eine Gefahr dar, auf die sich ein Kunde nicht einzustellen braucht. Kommt es wegen der Luke zu einem Unfall, so ist der Ladenbesitzer in der Regel vollständig für dessen Folgen verantwortlich, so das Oberlandesgericht Hamm in einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 19. Januar 2018 (9 U 86/17).

Geklagt hatte ein gesetzlicher Krankenversicherer, der für ein seinerzeit 66-jähriges weibliches Mitglied nach einem Unfall in einem Textilgeschäft die Behandlungskosten übernommen hatte.

Die Frau hatte das Geschäft aufgesucht, um für ihre Tochter einen Pullover zu kaufen. In dem Gang zur Kasse befand sich ein Schacht, der in den darunter befindlichen Bügelkeller des Ladens führte. Dessen Abdeckung stand offen.

Sturz in die Tiefe

Abgelenkt durch ein Gespräch zwischen dem Geschäftsinhaber und einer Verkäuferin übersah die Frau die offene Luke und stürzte in die Tiefe. Dabei zog sie sich diverse Verletzungen zu.

Der klagende Krankenversicherer hielt den Ladenbesitzer für den Unfall verantwortlich. Er verklagte ihn daher auf Ersatz der für die Versicherte erbrachten Behandlungskosten.

Dessen Betriebshaftpflicht-Versicherer war jedoch der Meinung, dass die Verletzte den Unfall durch Unachtsamkeit zumindest mitverschuldet habe. Er wollte sich daher nur zu einem Teil an den Aufwendungen der Krankenkasse beteiligen.

Überraschende Gefahrenstelle

Zu Unrecht, urteilte das Hammer Oberlandesgericht. Es gab der Regressforderung des Krankenversicherers in vollem Umfang statt.

Begebe sich ein Kunde in ein Geschäft, so werde seine Aufmerksamkeit zielgerichtet auf die angebotenen Waren, Preisschilder und sonstigen Hinweisschilder gelenkt.

In einem Textilgeschäft müsse ein Kunde daher allenfalls mit herabgefallenen Kleidungsstücken, nicht jedoch mit einer während der Öffnungszeiten geöffneten Bodenluke rechnen. Eine solche stelle eine so überraschende Gefahrenstelle dar, dass sie ohne Sicherheitsmaßnahmen nur außerhalb der Geschäftszeiten geöffnet werden dürfe.

Nach Ansicht des Gerichts tritt in dem entschiedenen Fall ein mögliches geringes Mitverschulden der Verletzten vollständig hinter der gravierenden Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht der Verantwortlichen für das Geschäft zurück. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.