Sturz beim Händewaschen

6.8.2018 – Ein Beschäftigter, der im Bereich der Toilettenanlagen seines Arbeitgebers zu Schaden kommt, steht grundsätzlich nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das gilt auch dann, wenn sich der Unfall in dem Vorraum der Anlage ereignet hat, in welchem sich die Waschbecken befinden, so das Sozialgericht Stuttgart in einem kürzlich veröffentlichten Gerichtsbescheid vom 29. Juni 2018 (S 12 U 1746/17).

Nachdem die Klägerin während ihrer Arbeit die Toilette ihres Arbeitgebers aufgesucht hatte, rutschte sie beim anschließenden Händewaschen auf dem frisch gereinigten, noch nassen Boden des Vorraums der Toilettenanlage aus. Bei dem Sturz zog sie sich diverse Prellungen sowie eine Distorsion (Verstauchung) der Halswirbelsäule zu.

Kein Arbeitsunfall?

Wegen der Folgen des Unfalls wollte die Frau Leistungen der Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen. Die lehnte eine Anerkennung des Zwischenfalls als Arbeitsunfall ab. Das begründete der gesetzliche Unfallversicherer damit, dass ein Aufenthalt in den Sanitärräumen eines Arbeitgebers grundsätzlich privater Natur sei und daher nicht unter den Versicherungsschutz falle.

Nach erfolglosem Widerspruch zog die Klägerin vor Gericht. Dort trug sie vor, dass sie ausschließlich wegen des rutschigen Bodens in den Sanitärräumen verunglückt sei. Dieser Bereich sei jedoch der Sphäre ihres Arbeitgebers zuzuordnen. Sie habe daher einen Anspruch auf Leistungen der Berufsgenossenschaft.

Doch dem wollten sich die Richter des Stuttgarter Sozialgerichts nicht anschließen. Sie wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Keine besondere betriebliche Gefahr

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass Beschäftigte auf den Wegen zu beziehungsweise von den Sanitärräumen ihres Arbeitgebers unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Sobald sie die Schwelle zu den Sanitärräumen überschritten haben, ende der Versicherungsschutz jedoch. Er setze erst wieder ein, wenn die Räume verlassen worden sind.

„Der unversicherte Bereich umfasst dabei nicht nur das Verrichten der Notdurft selbst, sondern den gesamten Aufenthalt in der Toilettenanlage“, so das Gericht. Daher sei zum Beispiel auch ein Aufsuchen der Räume, um sich lediglich die Hände zu waschen, nicht versichert. Denn dabei handele es sich um eine eigenwirtschaftliche, das heißt private Tätigkeit, die grundsätzlich nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehe.

Mit dem Sturz der Klägerin habe sich auch keine besondere betriebliche Gefahr verwirklicht. Denn in Sanitärräumen müsse regelmäßig mit nassen und gegebenenfalls durch Seife verunreinigten Fußböden gerechnet werden.

Glückliche Beamte

Die Sache wäre vermutlich anders entschieden worden, wenn es sich bei dem Unfallopfer um einen Beamten gehandelt hätte. Denn die sind nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungs-Gerichts aus dem Jahr 2016 auch bei Unfällen innerhalb von Toilettenräumen versichert (VersicherungsJournal 18.11.2016).

Nach Ansicht des Stuttgarter Sozialgerichts spielt das für den Fall der Klägerin jedoch auch unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Aspekte keine Rolle. Denn der Dienstunfallschutz von Beamten richte sich nach anderen gesetzlichen Regelungen und Kriterien als der Unfallversicherungs-Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Das Sozialgericht Heilbronn war im Dezember letzten Jahres in einem vergleichbaren Fall zu der gleichen Einschätzung gelangt, wie jetzt das Stuttgarter Sozialgericht (VersicherungsJournal 6.4.2018).