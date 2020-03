Sturz aus dem Klinik-Fenster gesetzlich unfallversichert?

19.3.2020 – Ein Patient eines Krankenhauses war aus einem ausreichend gesicherten Zimmerfenster gefallen. Er stand dabei nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Sozialgericht Gelsenkirchen mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 29. Oktober 2019 entschieden (S 7 U 411/18).

Der Entscheidung lag der Fall eines Patienten zugrunde, der wegen seines desorientierten und verwirrten Zustands zu seiner eigenen Sicherheit in seinem Krankenzimmer fixiert worden war. Aus nicht geklärten Gründen gelang es ihm jedoch, sich aus der Fesselung zu lösen.

Anschließend stürzte er aus einem Fenster des Raumes. Seine ihn vertretende Ehefrau war der Meinung, dass es zu dem Unfall nur gekommen sei, weil ihrem Mann die Umgebung fremd gewesen sei.

Grundsätzlich besteht Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung

Der Gestürzte habe folglich einen Anspruch auf Zahlung von Verletztengeld sowie einer Verletztenrente durch die gesetzliche Unfallversicherung. Denn unter deren Schutz würden gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 15 Buchstabe a SGB VII auch Patienten eines Krankenhauses stehen.

Letzteres wurde vom Gelsenkirchener Sozialgericht auch nicht in Frage gestellt. Die Richter schlossen sich trotzdem der Meinung der Berufsgenossenschaft an, dass in dem konkreten Fall kein Unfallversicherungs-Schutz bestanden habe.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes sei nämlich nicht der bloße Aufenthalt in einem Spital versichert, sondern nur die Entgegennahme einer stationären Behandlung.

Keine krankenhaustypische Gefahr

Im Fall des Verunglückten habe sich auch keine krankenhaustypische Gefahr verwirklicht, welche gegebenenfalls eine Leistungsverpflichtung der beklagten Berufsgenossenschaft hätte auslösen können.

„Denn die Höhe eines Fensters ist nicht einer besonderen betrieblichen Sphäre des Krankenhauses zuzuordnen. Vielmehr finden sich derartige bauliche Gegebenheiten auch im häuslichen Bereich.“

Auch dass die Umgebung für den Kranken fremd war und es daher nach Ansicht seiner Ehefrau zum Unglück gekommen sei, ändere nichts an der rechtlichen Beurteilung des Falls. Denn ansonsten würde nahezu jeder stationäre Aufenthalt dem Versicherungsschutz unterfallen. Eine derartige Ausweitung sei vom Gesetzgeber jedoch nicht gewollt.

Dass als Ursache für den Unfall die Verwirrtheit des Verunglückten vermutet werden dürfe, führe ebenfalls zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung. Denn diese sei als innere Ursache ebenfalls nicht Gegenstand der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Entscheidung ist inzwischen rechtskräftig.