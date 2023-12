Studie: Wie hoch sind die Effektivkosten bei der Basisrente wirklich?

6.12.2023

Das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM hat im Auftrag der MLP SE die Effektivkosten von Basisrenten unter die Lupe genommen. Gegenübergestellt wurden dabei Standarddaten aus Muster-Produktinformations-Blättern (Muster-PIB) gemäß gesetzlicher Vorgaben und Kostenparameter, die von Versicherungs-Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden.

Betrachtet wurden jeweils zwei Produkte (einmal ohne Bruttobeitragsgarantie und einmal mit 80 Prozent Bruttobeitragsgarantie) von fünf Anbietern. Dazu gehören die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Basis der Berechnungen waren mehrere Kostenpunkte. Die im Studienbericht veröffentlichten Positionen sind allerdings grob gefasst und nicht durchgängig einheitlich. So weist die Alte Leipziger Stückkosten aus, bei den anderen Anbietern fehlt diese Angabe. Die Autoren betonen, dass kostensenkende Effekte wie „die häufig vorkommenden Erstattungen von Fondsgesellschaften an den Versicherer, die an die Kund:innen weitergegeben werden“, in Muster-PIB ausgeblendet sind.

Vor diesem Hintergrund kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die jeweiligen Produkte in den Muster-PIB deutlich teurer ausgewiesen sind – mitunter um das Dreifache überhöht – als ihre Kalkulationen ergeben haben. Deshalb seien „Studien, die auf den im Muster-PIB ausgewiesenen Effektivkostensätzen basieren, nicht für Aussagen zur realistischen Kostenangabe geeignet“. Vielmehr erhielten Verbraucher im Muster-PIB lediglich eine theoretische Obergrenze für die Kostenbelastung.