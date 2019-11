Studie: Mitarbeiter wollen Rentendurchblick

21.11.2019 – Die finanzielle Vorsorge für die Rente empfinden viele Beschäftigte als kompliziert. Gerade Jüngere wünschen sich hier Unterstützung vom Arbeitgeber. Hier könnten Unternehmer ihre Kommunikation verbessern und die Mitarbeiterbindung erhöhen, wie eine Studie von Aon Hewitt zeigt.

Über drei Viertel (76,1 Prozent) der Arbeitnehmer in Deutschland fühlen sich von ihrem Arbeitgeber fair und angemessen vergütet. Jeder Dritte (36,7 Prozent) gibt an, dass finanzielle Sorgen seine Arbeitsleistung beeinträchtigen. Die Bandbreite reiche dabei von Konzentrations-Problemen bis hin zu Fehlzeiten. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der Aon Hewitt GmbH.

„Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, diese Rahmenbedingungen zu verbessern?“ Diese Frage stellte sich der Versicherungsberater in der Untersuchung zum Thema „Financial Wellbeing“. Von Mai bis Juni befragten die Autoren im Rahmen ihrer Online-Umfrage 2.002 Personen in Deutschland im Alter zwischen 18 und 65 Jahren zu verschiedenen Aspekten ihres finanziellen Wohlbefindens.

Altersvorsorge ist für Beschäftigte wichtig

Die Befragten erwarten in finanziellen Fragen Unterstützung durch ihren Arbeitgeber: „Altersversorgung und Risikoabsicherung führen hier mit großem Vorsprung die Hitliste der Themen an“, fasst der Finanzdienstleister in den Studienunterlagen zusammen.

Arbeitern und Angestellten ist die Altersabsicherung genauso wichtig wie das aktuelle Einkommen. Fast alle Befragten (98 Prozent) nennen diese beiden Faktoren, wenn sie nach wichtigen Aspekten für ihr finanzielles Wohlbefinden gefragt werden. „Gute Karrierechancen sind dagegen nur knapp zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten wichtig“, unterstreichen die Autoren.

Knapp vier von zehn Umfrageteilnehmern geben an, dass ihre Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz „zumindest teilweise durch finanzielle Sorgen beeinträchtigt wird“, heißt es in der Auswertung. Männer und Frauen seien davon gleichermaßen betroffen.

Informationen werden als komplex empfunden

Knapp zwei Drittel der Bediensteten empfinden gerade Inhalte zur Rentensicherung wie zur gesetzlichen Rente, privaten und betrieblichen Altersvorsorge (bAV) als komplex. Am schlechtesten kommt dabei die gesetzliche Rente weg: Sie verstehen die meisten Teilnehmer der Studie (66,7 %) am wenigsten.

Gerade die Jüngeren erwarten hier Unterstützung am Arbeitsplatz: Über zwei Drittel (71,8 Prozent) der Beschäftigten im Alter zwischen 19 und 29 Jahren fordern Unterstützung bei ihrer finanziellen Absicherung, so die Umfrage. In der Altersgruppe zwischen 29 und 39 Jahren sieht es mit 65,4 Prozent ähnlich aus. Mit steigendem Einkommen nimmt dieser Wunsch noch zu, lässt sich den Studienunterlagen entnehmen.

Drei Viertel (75,4 Prozent) Derjenigen, die Unterstützung erwarten, wünschen sich, dass ihnen der Arbeitgeber beim Thema Altersvorsorge unter die Arme greift. Mit weitem Abstand dahinter folgt die Absicherung anderer Risiken wie Unfall, Berufsunfähigkeit und Tod (42,4 Prozent).

Mitarbeiter fühlen sich selten gut informiert

Knapp zwei Drittel (62,4 Prozent) der Arbeiter und Angestellten wüssten es zu schätzen, wenn ihr Brötchengeber Orientierungshilfe in dem als komplex empfundenen Feld der persönlichen Absicherung bieten würde. Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch in Großbetrieben: Bei Unternehmen mit 50.000 Beschäftigten liegt diese Vorstellung bei knapp 70 Prozent.

Nur etwas mehr als ein Viertel der Arbeitnehmer (27,1 Prozent) fühlen sich bestens über die Leistungen ihres Chefs informiert. Rund die Hälfte hat nur eine blasse Ahnung davon, ein weiteres Viertel kann damit überhaupt nichts anfangen. Informationsbedarf besteht auch bei Mitarbeitern kleinerer Firmen (bis 250 Mitarbeiter), so die Studienautoren.

Bedienstete, die Unterstützung durch ihren Arbeitgeber erwarten, möchten möglichst konkret wissen, was sie zu erwarten haben. Im Mittelpunkt steht dabei die Höhe der zu erwartenden Betriebsrenten (48,7 Prozent).

Persönliche Beratung gewünscht

Die persönliche Beratung liegt nach wie vor auf Platz eins der Wunschliste, wenn es um die Vermittlung finanzieller Themen geht (43,8 Prozent). Gerade Jüngere wollen hier individuelle anstelle medialer Ansprache, schreibt Aon Hewitt in der Auswertung.

„Obwohl Arbeitnehmer bei den Kommunikationswegen die klassische persönliche Beratung bevorzugen, wird bei der begleitenden Information eine papierlose digitale Form akzeptiert“, fassen die Autoren zusammen.