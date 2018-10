Streit um Zusatzangebot von Krankenkassen

24.10.2018 – Bietet ein gesetzlicher Krankenversicherer seinen Versicherten Wahlleistungen an, so hat er sich dabei auf wenige spezielle Tarife zu beschränken. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 14. Juni 2018 hervor (L 16 KR 251/14).

Im Jahr 2007 hatte der Gesetzgeber das „Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (VersicherungsJournal 2.4.2008) verabschiedet. Damit wurde Krankenkassen das Recht eingeräumt, in ihren Satzungen vorzusehen, dass ihre Mitglieder für sich und ihre mitversicherten Angehörigen Kostenerstattungstarife wählen können.

Umfangreiches Angebot

Von dieser Möglichkeit machte die beklagte AOK Rheinland/Hamburg umfangreich Gebrauch. Sie führte neue Tarife zur Kostenerstattung für Leistungen im Ausland, Krankenhauszuzahlungen, Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus sowie für Zahnersatz ein.

Das Angebot ergänzte der Krankenversicherer später durch Tarife für Vorsorgeleistungen zur Zahngesundheit, für kieferorthopädische Behandlungen sowie Tarife zur häuslichen Krankenpflege und für Brillen.

Klage durch privaten Anbieter

Die Continentale Krankenversicherung a.G. sah darin einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Sie reichte daher beim Dortmunder Sozialgericht Klage ein mit dem Ziel, der AOK das Angebot der Versicherungsleistungen zu untersagen.

Damit hatte der private Krankenversicherer zunächst keinen Erfolg. Die Dortmunder Richter zeigten sich davon überzeugt, dass die Allgemeine Ortskrankenkasse den Rahmen des gesetzlich Möglichen nicht überschritten hat und folglich durchaus dazu berechtigt war, die monierten Tarife anzubieten.

Über das Zulässige hinaus

Doch dem wollte sich das in Berufung mit dem Fall befasste Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen nur bedingt anschließen. Es hielt die Klage der Continentalen für weitgehend berechtigt.

Nach Überzeugung der Richter ist es gesetzlichen Krankenversicherern nicht erlaubt, ihren Versicherten Versicherungsleistungen in Form der von der beklagten AOK vorgelegten Kostenerstattungstarife für Zusatzleistungen anzubieten. Eine Ausnahme bildeten lediglich Vorsorgetarife zur Zahngesundheit und häuslichen Krankenpflege.

Denn den Krankenkassen sei es als Teil der öffentlichen Hand grundsätzlich verwehrt, „über das zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsfürsorge Gebotene und verfassungsmäßig Zulässige hinaus Leistungen zu erbringen“, so das Gericht.

Eingriff in private berufliche Betätigung Dritter

Der beklagte Krankenversicherer habe mit den von ihm angebotenen Wahltarifen größtenteils den Rahmen des Leistungsumfangs der Krankenkassen, den der Gesetzgeber vorgesehen hat, überschritten. Er habe so in unzulässiger Weise in den Bereich der privaten beruflichen Betätigung Dritter zu deren Nachteil eingegriffen.

Dem klagenden privaten Krankenversicherer stehe daher ein Unterlassungsanspruch zu. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Revision zum Bundessozialgericht zugelassen.