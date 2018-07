Streit um Versicherungspflicht

16.7.2018 – Auf Honorarbasis tätige Museumsführer unterliegen in der Regel der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung, so das Bayerische Landessozialgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 16. Mai 2018 (L 16 R 5110/16).

Geklagt hatte eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, der die Leitung eines Lern- und Erinnerungsortes obliegt. Eine dort gezeigte Ausstellung wurde von der Klägerin wissenschaftlich erarbeitet und konzipiert. Sie beschäftigt unter anderen zwei Museumspädagogen und setzt zusätzlich Museumsführer ein.

Mit diesen Führern besteht eine schriftliche Vereinbarung, nach der sie als selbstständige Unternehmer tätig sind. Sie führen die einzeln vergüteten Führungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durch.

Um von der Klägerin als Rundgangsleiter eingesetzt zu werden, müssen sich die freien Mitarbeiter einer halbjährigen Schulung unterziehen, die mit einer Prüfung endet.

Selbstständige Unternehmer

Im Rahmen eines Statusfeststellungs-Verfahrens entschied der Sozialversicherungs-Träger, dass die Museumsführer trotz ihrer Selbstständigkeit eine sozialversicherungs-pflichtige Tätigkeit ausüben, für die Beiträge abzuführen sind.

Das wollte die Forschungseinrichtung nicht akzeptieren. Sie zog daher vor Gericht. Dort erlitt sie sowohl vor dem in der ersten Instanz mit dem Fall befassten Münchener Sozialgericht, als auch vor dem von ihr in Berufung angerufenen Bayerischen Landessozialgericht eine Niederlage. Die Richter beider Instanzen hielten die Klage für unbegründet.

Entscheidend sind die tatsächlichen Verhältnisse

Nach Ansicht der Richter kommt es für die Frage der Sozialversicherungs-Pflicht freier Mitarbeiter nicht darauf an, welche Vereinbarungen zwischen den Beteiligten geschlossen wurden, sondern einzig darauf, wie das Vertragsverhältnis in Wirklichkeit gelebt wird.

In dem entschiedenen Fall seien die Museumsleiter in die Arbeitsorganisation der Forschungseinrichtung eingebunden. Sie würden auch kein eigenes unternehmerisches Risiko tragen. Die vor Beginn der Tätigkeit durchgeführte halbjährige Schulung, welche mit einer Prüfung und einer Zertifizierung ende, sei als „vorgelagerte fachliche Weisung“ anzusehen, welche sich in Form von Skripten zu den verschiedenen Rundgängen fortsetze.

Die Rundgangsleiter seien auch sonst hinsichtlich der Art und Ausführung ihrer Tätigkeit weisungsgebunden. All das spricht nach Ansicht beider Gerichte eindeutig für eine sozialversicherungs-pflichtige Tätigkeit.