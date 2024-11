Streit um Obliegenheiten nach Frostschaden in leerem Gebäude

21.11.2024 – Mitten in einem Streit um die Gültigkeit des Kaufvertrags über eine Liegenschaft kam es in dem leerstehenden Gebäude zu einem winterlichen Leitungswasserschaden. Das führte zu einem anderen Streit: Der Versicherungsnehmer hatte die Voreigentümer „allgemein“ darauf hingewiesen, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um Frostschäden vorzubeugen; er selbst werde dies nicht tun. Der Versicherer sah sich leistungsfrei. Das OLG Frankfurt ließ eine Leistungskürzung um 75 Prozent zu.

WERBUNG

Herr C. hatte im Februar 2016 eine Liegenschaft gekauft. Die Wohngebäudeversicherung dazu galt ab 1. März 2016. In der Folge stritten c. und die Voreigentümer allerdings über die Gültigkeit des Kaufvertrags, er focht ihn an.

Seit mindestens November 2016 stand das Gebäude leer. Die wasserführenden Anlagen und Leitungen waren nicht geleert und abgesperrt worden.

Schreiben an die Voreigentümer

Im November 2016 schrieb C.s Anwalt dem anwaltlichen Vertreter der Voreigentümer, dass das „Anwesen jetzt in der kalten Jahreszeit geheizt werden sollte, um Schäden durch Einfrieren oder ähnliches zu verhindern“.

Es werde davon ausgegangen, „dass sich Ihre Partei darum kümmert“. Und: „Unsere Mandantschaft tut dies nicht, da sie, wie Sie wissen, nicht Eigentümer geworden ist“.

Am 26. Januar 2017 wurde ein Leitungswasserschaden entdeckt, Ursache: Frostaufplatzungen. Der vom Versicherer beauftragte Sachverständige ermittelte vorläufige Schadensbeseitigungskosten in Höhe von 100.000 bis 150.000 Euro brutto, allenfalls nötige Erneuerungen von Fliesenbelägen nicht inbegriffen.

Klägerin spricht von höherem Schaden und Heizungsdefekt

Die Klägerin – sie hatte die Liegenschaft im November 2018 gekauft und war im Januar 2019 als Eigentümerin eingetragen worden – sprach dagegen von Kosten von mehr als 600.000 Euro netto.

Das Anwesen sei vor dem Frostschaden beheizt gewesen und regelmäßig begangen worden. Ein technischer Defekt an der Heizung habe den Schaden verursacht.

Der Versicherer sah sich indes leistungsfrei. Schon wochenlang habe Frost geherrscht, auch müssten Fenster offen gestanden haben. Schadensursache sei ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften, alle wasserführenden Anlagen und Leitungen zu entleeren, entleert zu halten und abzusperren.

Landgericht: Versicherer darf Leistung nur um 25 Prozent kürzen

Das Landgericht Frankfurt am Main befand im Oktober 2020: Auch wenn eine Obliegenheitsverletzung dem Grunde nach anzunehmen sei, könne der Versicherer daraus keine Leistungsfreiheit ableiten.

Eine solche wäre nur anzunehmen, wenn die Repräsentanten des Versicherungsnehmers nicht nur die vertraglich vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen unbeachtet gelassen, sondern auch sonst keine Vorkehrungen zur Schadenverhinderung getroffen hätten. Die von der Klägerin behaupteten Sicherungsmaßnahmen seien vorgenommen worden.

Die Repräsentanten hätten die Beheizung des Anwesens einer Auskühlung vorgezogen. Dies habe bedingt, dass das Wasser in den Leitungen bleibt. Das installierte Sicherungssystem entspreche dem Vorgehen, das in den Versicherungsbedingungen für bewohnte Gebäude vorgesehen ist.

Unter dem Strich gestand das Gericht dem Versicherer zu, seine Leistung auf 75 Prozent zu kürzen. Schließlich kam die Sache zum Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt.

OLG: Versicherer darf Leistung um 75 Prozent kürzen

Das OLG „drehte“ die Entscheidung in seinem Urteil (7 U 251/20) vom 7. August 2024 um: Der Versicherer dürfe die Leistung wegen grober Fahrlässigkeit nach § 81 Abs. 2 VVG nicht nur auf, sondern um 75 Prozent kürzen.

Eine Obliegenheitsverletzung nach § 24 der Bedingungen komme in diesem Fall zwar nicht in Betracht. „Die Sanktionsregelung bei Verletzung vertraglich vereinbarter Obliegenheiten ist unwirksam, wenn der Versicherer von der Möglichkeit der Vertragsanpassung gemäß Art. 1 Abs. 3 EGVVG keinen Gebrauch gemacht hat.“

Der Versicherer könne sich aber auf die Verletzung gesetzlicher Obliegenheiten, also einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls gemäß § 81 VVG, berufen – und c. habe den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt.

Versicherungsnehmer ist Dreh- und Angelpunkt

Für die Beurteilung des Vorsatzes sei allein auf das Verhalten des C. abzustellen, der bei Schadenseintritt noch Eigentümer und damit Versicherungsnehmer gewesen sei.

„§ 81 VVG knüpft unmittelbar nur an die Herbeiführung des Versicherungsfalls durch den Versicherungsnehmer selbst an.“ § 278 BGB gelte nicht, „auch nicht entsprechend“.

Eine Repräsentantenhaftung auf Voreigentümerseite sah das OLG nicht gegeben. „Es fehlt insoweit bereits an der erforderlichen Befugnis, selbständig in einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang für den Versicherungsnehmer zu handeln“, so das OLG.

„Allgemeine Erklärung“ reicht nicht aus

„Eine solche Befugnis im versicherungsvertraglichen Sinne für den Versicherungsnehmer zu handeln war den Zeugen allein aufgrund der Information des Versicherungsnehmers in seinem Schreiben vom 10.11.2016, sich nicht um die Beheizung kümmern zu wollen, von diesem nicht übertragen.“

Eine solche allgemeine Erklärung genüge nicht, um die ihm obliegenden Pflichten auf Dritte zu übertragen.

Vielmehr hätte er diese „ganz genau“ anweisen müssen, welche Vorsorgemaßnahmen zu treffen sind. Das Schreiben vom November 2016 habe „bei verständiger Würdigung“ vorrangig dazu gedient, etwaigen Schadenersatzansprüchen der Voreigentümer zu begegnen.

Und: „Der Versicherungsnehmer selbst hat nichts unternommen, um Frostschäden vorzubeugen.“

„Nahezu leichtfertig“, aber kein völliges Untätigbleiben

Zugute hielt ihm das OLG, dass zum Schadenzeitpunkt die Wirksamkeit des Kaufvertrags strittig war und am Ende tatsächlich eine Rückübertragung auf die Voreigentümer erfolgte.

Er habe also durchaus Anlass gehabt, diese „in Anlehnung an die Rechtsprechung zur Repräsentantenstellung“ in der Pflicht zu sehen.

„Sein Verhalten stellt sich in der Gesamtschau danach zwar als nahezu leichtfertig dar und rechtfertigt auch subjektiv den Vorwurf grober Fahrlässigkeit, die nahe an ein vorsätzliches Verhalten reicht.“

Aufgrund der besonderen Umstände lasse sich sein Verhalten jedoch nicht einem völligen Untätigbleiben gleichsetzen „und begründet damit mangels gröblichster Pflichtverletzung keine vollständige Leistungsfreiheit der Beklagten“.