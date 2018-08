Streit um die Folgen eines Skiunfalls

16.8.2018 – Ein Unfall beim Skifahren im Rahmen einer von einem Arbeitgeber finanzierten und organisierten Veranstaltung zur Teambildung gilt nicht als Arbeitsunfall im Sinne der Bedingungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit Urteil vom 29. November 2017 entschieden (S 13 U 4219/16).

WERBUNG

Der Kläger war einer von mehreren Angestellten, der an einer mehrtägigen, von seinem Arbeitgeber organisierten und finanzierten Skireise teilgenommen hatte. Nach den Vorstellungen des Arbeitgebers sollte die Reise der Teambildung dienen.

Doch das Vergnügen des Klägers an der Reise währte nur kurz. Denn er erlitt bei einem der Skiausflüge einen Unfall.

Wegen dessen Folgen wollte er Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Schließlich habe sich der Unfall in einem beruflichen Rahmen ereignet. Die Berufsgenossenschaft lehnte es jedoch ab, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen.

Unversicherte Tätigkeit

Zu Recht, urteilte das Stuttgarter Sozialgericht. Es schloss sich der Auffassung des gesetzlichen Unfallversicherers an, dass der Kläger bei einer unversicherten Tätigkeit zu Schaden gekommen ist.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass betriebliche Gemeinschafts-Veranstaltungen, die zum Beispiel dazu dienen, das Betriebsklima und den Zusammenhalt der Beschäftigten untereinander zu fördern, unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Teilnahme an derartigen Veranstaltungen von ihrer Art her allen Beschäftigten möglich sei.

Daher reiche es nicht aus, dass, wie auch in dem entschiedenen Fall, alle Mitarbeiter von dem Arbeitgeber zur Teilnahme aufgefordert worden sind.

Nicht erfüllte Voraussetzungen

„Denn nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen Veranstaltungen, die mit Gefahren verbunden sind, die erwarten lassen, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Belegschaft von der Teilnahme Abstand nehmen wird, oder wenn eine Veranstaltung aus sonstigen Gründen so ausgelegt ist, dass davon auszugehen ist, dass ein Teil der Belegschaft an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen kann oder will“, so das Gericht.

Von derartigen Voraussetzungen gingen die Richter in dem entschiedenen Fall aus. Vom Skifahren seien nämlich zum Beispiel jene Betriebsangehörige ausgeschlossen, die den Sport nicht beherrschten oder die aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu in der Lage seien, dieser Betätigung nachzugehen.

Verletzungsgefahren

Im Übrigen sei Skifahren mit nicht unerheblichen Verletzungsgefahren verbunden. Es müsse daher von vorneherein davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Belegschaft auch aus diesem Grund nicht an derartigen Veranstaltungen teilnimmt.

Schließlich stehe, auch wenn eine Kommunikation beim Skifahren möglich sei, weder diese noch die Gemeinsamkeit im Vordergrund. Das Wesen und der Zweck einer betrieblichen Gemeinschafts-Veranstaltung seien daher nicht erfüllt.