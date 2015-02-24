Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Streit um D&O-Anspruch: Wie weit reicht die Ausschlussklausel?

2.12.2025 (€) – Ein Insolvenzverwalter nahm den D&O-Versicherer des Geschäftsführers aus übergegangenem Recht in Anspruch. Das OLG sah die Pflicht des Geschäftsführers, einen Insolvenzantrag zu stellen, verletzt. Es folgerte, damit sei auch die Pflicht zur Überwachung des Unternehmens und zur Masseerhaltung verletzt und der Versicherer leistungsfrei. Der BGH befand hingegen, diese Ansicht würde die Ausschlussklausel unverhältnismäßig ausdehnen. Die Klausel setze voraus, dass gerade jene Pflichtverletzung wissentlich erfolgte, wegen der der Versicherte für einen Vermögensschaden in Anspruch genommen wird.

Arbeitsunfähigkeit · AVB · Berufsunfähigkeit · Bundesgerichtshof · Haftpflichtversicherung · Managerhaftpflicht · Schadenersatz · Schadenregulierung · Vermögensschaden
