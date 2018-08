Streit um Behandlungsmethode bei Multipler Sklerose

24.8.2018 – Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung, die an Multipler Sklerose erkrankt sind, haben keinen Anspruch auf eine Versorgung mit intravenös zu verabreichenden Immunglobulinen auf Kosten ihrer Krankenkasse. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit Urteil vom 23. Januar 2018 entschieden (S 23 KR 319/15).

Die im Jahr 1978 geborene Klägerin leidet an einer schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose (MS). Die Erkrankung entwickelte von Anfang an eine hohe Aktivität. MS ist nicht heilbar. In vielen Fällen kann Krankheitsverlauf jedoch durch verschiedene Maßnahmen günstig beeinflusst werden.

Das schien bei der Klägerin nicht der Fall zu sein. Denn sie reagierte auf verschiedene herkömmliche Behandlungsmethoden mit allergischen Reaktionen sowie anderen schwerwiegenden Nebenwirkungen. Diese Behandlungen mussten daher abgebrochen werden.

Kostenintensive Behandlungsmethode

Hoffnung auf eine Linderung ihrer Beschwerden kam auf, als ihr ihre Ärzte im Jahr 2014 vorschlugen, sie mit intravenös zu verabreichenden Antikörpern (Immunglobuline) zu behandeln. Der Antrag der Klägerin, die Kosten für diese relativ kostenintensive Behandlungsmethode zu übernehmen, wurde von ihrem gesetzlichen Krankenversicherer jedoch abgelehnt.

Das begründete der Versicherer damit, dass die Möglichkeiten einer Standardtherapie in ihrem Fall noch nicht ausgeschöpft seien. Im Übrigen bestehe aufgrund der Datenlage nicht die begründete Aussicht, dass mit der Therapie ein Behandlungserfolg erzielt werden könne.

Der Fall landete schließlich vor Gericht. Dort erlitt die Klägerin eine Niederlage.

Fehlende Zulassung

Die Richter begründeten die Abweisung der Klage der Erkrankten damit, dass die Versorgung mit Immunglobulinen in Deutschland nicht für die Behandlung von Multipler Sklerose zugelassen sei. Die Behandlungsmethode sei daher grundsätzlich nicht von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung umfasst.

Die Klägerin habe auch keinen Anspruch auf eine zulassungs-überschreitende Anwendung nach den von der Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen eines sogenannten Off-Label-Use.

Danach komme eine Kostenübernahme ausnahmsweise nämlich nur in Fällen in Betracht, in denen es um die Behandlung einer schwerwiegenden, lebensbedrohlichen oder die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigenden Erkrankung gehe. Voraussetzung sei jedoch, dass keine andere Therapie zur Verfügung stehe und dass aufgrund der Datenlage eine begründete Aussicht bestehe, dass mit dem betreffenden Präparat ein Behandlungserfolg erzielt werden könne.

Rechtskräftig

Doch selbst wenn man davon ausgehen würde, dass im Fall der Klägerin die ersten beiden Voraussetzungen als erfüllt anzusehen sind, fehle es an den hinreichenden Erfolgsaussichten der Anwendung von Immunglobulinen. „Von solchen hinreichenden Erfolgsaussichten kann nämlich nur dann ausgegangen werden, wenn Forschungsergebnisse erwarten lassen, dass das Arzneimittel für die betreffende Indikation zugelassen werden kann“, so das Gericht.

Derartige Forschungsergebnisse, welche die Wirksamkeit einer Behandlung der schubförmigen Multiplen Sklerose mit intravenösen Immunglobulinen nachweisen würden, lägen jedoch nicht vor.

Die Klägerin könne sich auch nicht darauf berufen, lebensbedrohlich erkrankt zu sein. Denn ihre als Zeugen vernommenen Ärzte hätten bestätigt, dass sie sich in einem klinisch stabilen Zustand befinde, ein tödlicher Krankheitsverlauf folglich nicht drohe. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.