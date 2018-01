Streit um 84 Euro anwaltliche Mehrkosten

31.1.2018 – Beauftragen nach einem Verkehrsunfall der geschädigte Fahrzeughalter wie auch seine geschädigte Tochter, die das Auto gefahren hat, den selben Anwalt, ist der Versicherer des Unfallverursachers dazu verpflichtet, die Gebühren für beide Aufträge auf Basis des jeweiligen Streitwerts zu übernehmen. Das hat das Amtsgericht Bielefeld mit Urteil vom 29. September 2017 entschieden (401 C 158/17).

Geklagt hatte eine Frau, die mit dem Personenkraftwagen ihres Vaters schuldlos in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Ihr Vater hatte als Halter des Fahrzeugs einen Anwalt mit der Durchsetzung seiner Schadenersatzansprüche beauftragt. Mehrere Monate später machte dann seine bei dem Unfall verletzte Tochter ihre Schmerzensgeld-Ansprüche gegenüber dem Versicherer des Schadenverursachers geltend. Dabei beauftragte sie den selben Anwalt wie ihr Vater.

Rechtsstreit um knapp 84 Euro

Der Versicherer sah darin einen Verstoß gegen die Schadenminderungs-Pflicht gemäß § 254 Absatz 2 BGB. Angesichts des gleichen Schadenereignisses hätte der Anwalt nämlich, um Kosten zu sparen, auf eine einheitliche Beauftragung hinwirken müssen. Infolge der unterschiedlichen Aufträge seien Mehrkosten in Höhe von knapp 84 Euro entstanden. Die wollte der Versicherer der Klägerin nicht erstatten.

Zu Unrecht, befand das Bielefelder Amtsgericht. Es gab der Klage der Frau auf Zahlung der ihr vorenthaltenen Anwaltsgebühren in vollem Umfang statt.

Keine einheitliche Angelegenheit

Nach Ansicht des Gerichts ist gegen die von dem Anwalt vorgenommene getrennte Abrechnung nichts einzuwenden. Denn letztlich habe es sich trotz des gleichen Schadenereignisses nicht um ein einheitliche Angelegenheit im Sinne des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gehandelt.

Denn während es im Fall des Vaters der Klägerin um Schadenersatzansprüche gegangen sei, habe sie selbst ausschließlich ihre Schmerzensgeldforderung wegen der Verletzungen, die sie beim Unfall erlitten hatte, durchsetzen wollen. Allein die unterschiedlichen Rechtsverletzungen hätten aber deutlich gemacht, dass gegen die Ansprüche jeweils ganz andere Einwände hätten erhoben werden können.

Im Übrigen komme es nicht darauf an, dass die Klägerin die Tochter des bei dem Unfall geschädigten Fahrzeughalters ist, der vor ihr den selben Anwalt beauftragt hatte. „Denn hätte die Klägerin zulässigerweise einen anderen Anwalt aufgesucht, hätte die Beklagte ohnehin die Kosten mehrerer Anwälte in mehreren Angelegenheiten zu erstatten gehabt“, heißt es dazu abschließend in der Urteilsbegründung.