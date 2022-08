Steuerliche Nachteile bei der Beitragsbefreiung eines Versorgungswerks

Wie es um die Versorgungswerke bestellt ist, sich der Bedarf in den einzelnen Sparten gestaltet und welche Lösungen sinnvoll sind, weiß der Vermittler Thomas Stephan. Über seine Erfahrungen und Beratungspraxis berichtet er in seinem Buch „Zielgruppenanalyse Rechtsanwälte – Status, Bedarf und Lösungen: Chancen zur Spezialisierung“. Stephan schildert den klassischen Werdegang eines Rechtsanwalts ebenso wie die verschiedenen Formen der anwaltlichen Betätigung. Nur wem dies bekannt ist, so der Autor, kann dem Advokaten auch aufzeigen, wo dieser seinen Versicherungsschutz verbessern kann oder sogar muss. Der Leser erfährt, wo die großen Risiken lauern, welche Absicherung sinnvoll ist und welche gesetzlichen und technischen Vorgaben dabei zu beachten sind. Des Weiteren werden zahlreiche Praxistipps, Checklisten und Beratungsanlässe präsentiert, so dass man sich gut gerüstet auf den Weg zu einer attraktiven Kundschaft machen kann.