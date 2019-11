Starkregen: durchschnittlicher Schaden bis 50.000 Euro

26.11.2019 – Extreme Regenfälle haben von 2002 bis 2017 an Wohngebäuden etwa 1,3 Millionen Schäden verursacht. Die Kosten der betroffenen Hausbesitzer belaufen sich auf fast 6,7 Milliarden Euro. Dies ist das Ergebnis eines gemeinsamen Forschungsprojekts von GDV und dem Deutschen Wetterdienst. Die meisten Bauwerke wurden in der westfälischen Stadt Münster in Mitleidenschaft gezogen. Am teuersten waren die Aufwendungen im bayerischen Kreis Rottal-Inn mit fast 50.000 Euro pro Fall. Die drei am häufigsten betroffenen Regionen liegen in Mecklenburg-Vorpommern.

Zwischen 2002 und 2017 haben Starkregenereignisse fast 1,3 Millionen Schäden mit einem Volumen von 6,7 Milliarden Euro verursacht. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Montag mit.

Die Daten wurden im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erhoben. Mit diesem wollen die beiden Institutionen dem Phänomen Starkregen auf den Grund gehen (VersicherungsJournal 15.9.2016). Eine erste Zwischenbilanz wurde Mitte des vergangenen Jahres veröffentlicht (22.6.2018, 3.7.2018).

Im Schnitt jedes 13. Haus betroffen

Bundesweit wurden zwischen 2002 und 2017 den jetzt veröffentlichten Angaben zufolge 75,2 von 1.000 Gebäuden von extremen Regenfällen beschädigt. Das Beseitigen der Folgen kostete die betroffenen Hauseigentümer im Schnitt 5.293 Euro.

Die vorgenannten Werte basieren auf einer Grundgesamtheit von 8.411 Starkregenereignissen mit einer Dauer zwischen einer Stunde und neun Stunden. Die Schadensummen enthalten nicht versicherte wie auch versicherte Extremwetterfälle.

Deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern

Wie die GDV-Daten weiter zeigen, bestehen zwischen den einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede. So verursachten etwa in Sachsen 542 Starkregenereignisse einen Gesamtschaden von 890 Millionen Euro. Beschädigt wurden bei den extremen Regenfällen fast 133 von 1.000 Gebäuden.

Die meisten Fälle wurden in Bayern registriert (1.866). Dort war es für die Hausbesitzer mit fast 1,5 Milliarden Euro auch am teuersten.

Die jeweils niedrigsten Werte hatte andererseits Bremen zu verzeichnen. Dort wurden nur 22 Ereignisse erfasst, die Beschädigungen von insgesamt 18 Millionen Euro herbeiführten. Betroffen waren knapp 45 von 1.000 Bauwerken.

Starkregen nach Bundesländern (Bild: GDV)

In der Stadt Münster waren fast vier von zehn Häusern betroffen

Auf Ebene der rund 400 Landkreise in der Bundesrepublik bestehen ebenfalls riesige Unterschiede. So wird etwa für die Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Schadenhäufigkeit von fast 40 Prozent ausgewiesen.

Jeweils mehr als fünfte Gebäude wurde in den beiden NRW-Kreisen Herne (Stadt) und Steinfurt sowie in der bayerischen Stadt Passau im Betrachtungszeitraum durch ein Starkregenereignis beschädigt.

Dahinter folgen der bayerische Kreis Rottal-Inn, die hessische Stadt Offenbach am Main sowie der brandenburgische Kreis Oberhavel. Dort wurde jeweils mehr als jedes sechste Bauwerk von extremen Regenfällen in Mitleidenschaft gezogen.

Auf der anderen Seite war die Häufigkeit in den beiden niedersächsischen Kreisen Wesermarsch und Ammerland sowie in der bayerischen Stadt Hof am niedrigsten ausgeprägt. Dort war statistisch gesehen jeweils nicht einmal jedes 500. Haus betroffen.

In der Spitze über 49.000 Euro durchschnittlicher Schaden

Aus Detaildaten des Versichererverbandes geht weiter hervor, dass die extremen Niederschläge im Betrachtungszeitraum in Rottal-Inn am heftigsten gewütet haben (Schadendurchschnitt: fast 49.200 Euro). Allein „Friederike“ (19.1.2018, 24.1.2018) und kurz darauf „Gisela“ sorgten für Zerstörungen an 59 von 1.000 Bauwerken. Nur dadurch entstanden Kosten je Fall von über 70.400 Euro. Dies war zugleich auch das teuerste der aufgelisteten Ereignisse.

Betroffene Hauseigentümer im thüringischen Kreis Eichsfeld mussten im Schnitt rund 12.650 Euro bezahlen. Für die Stadt Passau (Bayern) sowie die Kreise Görlitz und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (jeweils in Sachsen) werden Schadendurchschnitte zwischen fast 12.900 und über 11.300 Euro ausgewiesen.

Die relativ meisten Gebäude – mehr als jedes Fünfte – wurden von einer Serie von schweren Unwettern zwischen Ende Juli und Anfang August 2014 in der westfälischen Stadt Münster in Mitleidenschaft gezogen. Aufwendungen von unter 12.500 Euro pro betroffenem Gebäudeeigentümer bedeuten allerdings „nur“ die 23. Position in der Auflistung von GDV und DWD.

Die meisten Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

Am häufigsten wurden im Betrachtungszeitraum die drei Kreise Mecklenburgische Seenplatte, Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifwald (alle in Mecklenburg-Vorpommern) von extremen Regenfällen heimgesucht. Hier wurden zwischen 158 und 116 Fälle erfasst.

Dreistellige Werte werden ansonsten nur noch für die beiden brandenburgischen Kreise Potsdam-Mittelmark und Ostprignitz-Ruppin sowie den Kreis Stendal in Sachsen-Anhalt ausgewiesen.

Laut Dr. Andreas Becker sollte man sich von der sehr unterschiedlichen Starkregenhäufigkeit in den einzelnen Regionen nicht täuschen lassen. „Unsere Untersuchung zeigt, dass jeder Ort in Deutschland quasi gleich stark von solch gefährlichen Regenmengen bedroht ist.

„Gegenden, die im Untersuchungszeitraum nur wenige Schäden durch Starkregen erlebten, haben bislang schlicht Glück gehabt“, so der Leiter des vom DWD betriebenen Weltzentrums für Niederschlags-Klimatologie (WZN).

Anbündelungsquote liegt bei 43 Prozent

Der GDV-Naturgefahrenexperte Oliver Hauner weist im Rahmen der jüngsten Veröffentlichung darauf hin, dass bundesweit lediglich 43 Prozent der Gebäude gegen Starkregenereignisse im Rahmen einer erweiterten Elementardeckung abgesichert seien. „So gut wie jedes Haus ist gegen Sturm und Hagel abgesichert, doch den Schutz gegen extreme Regenfälle haben viele Hausbesitzer bislang vernachlässigt“, so Hauner.

Zuletzt konnte die Branche die Anbündelungsquote in der Wohngebäudeversicherung mit erweitertem Naturgefahrenschutz zwar kontinuierlich erhöhen. Trotz einer Verdoppelung der Quote zwischen 2011 2019 auf 21 Prozent liegt Bremen immer noch an letzter Stelle der Bundesländer. Im Saarland war sogar fast eine Verdreifachung auf 32 Prozent zu beobachten.

Den „Sonderfall“ Baden-Württemberg einmal ausgeklammert weisen Sachsen und Thüringen mit jeweils 47 Prozent die höchste Anbündelungsquote auf. Allerdings gelten die beiden vorgenannten Wert inklusive der Altverträge der ehemaligen Deutschen Versicherungs-AG (29.4.2019).

Der Versichererverband hat für Interessierte eine interaktive Karte mit den Starkregendaten auf Ebene der Landkreise bereitgestellt.