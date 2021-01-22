Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Standardwerk zur Berufsunfähigkeit bleibt unverzichtbare Arbeitshilfe

27.1.2026 – Das Standardwerk von Kai-Jochen Neuhaus bietet auf über 1.200 Seiten vertrauenswürdige Informationen, ein fast 20 Seiten umfassendes Stichwortverzeichnis sowie praxisgerechte Checklisten, Beispiele und Muster. Die Themenpalette reicht vom Vertragsschluss über die vorvertragliche Anzeigepflicht und medizinische Besonderheiten bis hin zu Haftungsbesonderheiten von Vermittlern und konkreten Beratungsanlässen. Komplett überarbeitet wurden die Kapitel zu den medizinischen Voraussetzungen der Berufsunfähigkeit und den Sachverständigengutachten. Der Autor setzt sich zudem mit den Auswirkungen des „Cannabisgesetzes“ und den Spätfolgen von Covid-19-Erkrankungen auseinander.

Das dürften Suchmaschinen und künstliche Intelligenz (KI) auch in den nächsten Jahren nicht bieten: Über 1.200 Seiten vertrauenswürdige Informationen, ein fast 20 Seiten umfassendes Stichwortverzeichnis sowie praxisgerechte Checklisten, Beispiele und Muster. Das kann nur der Autor eines Standardwerks wie das zur „Berufsunfähigkeitsversicherung“ zusammentragen.

Umfassende Aktualisierung und Erweiterung

Der Jurist Kai-Jochen Neuhaus schreibt in seinem Vorwort zur fünften Auflage, was ihn nach wie vor motiviert: die komplexe Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) umfassend, praxisorientiert, kritisch und verständlich darzustellen.

Zahlreiche neue Gerichtsurteile, die Versicherungsbedingungen aus dem Jahr 2022 und aktuelle Trends wurden berücksichtigt. Der Gesamtumfang des Handbuchs ist dadurch um rund 20 Prozent gewachsen.

Die Themenpalette reicht vom Vertragsschluss über die vorvertragliche Anzeigepflicht und medizinische Besonderheiten bis zu problematischen Fragen wie „versicherter Beruf“, spezielle Haftungsbesonderheiten von Vermittlern oder „Gesundheitsdaten und Datenschutz“.

Beispiel: konkrete Beratungsanlässe

Bei komplizierteren Produkten wie einer BU- oder einer Arbeitsausfallversicherung ist eine eingehende Beratung erforderlich. Hierzu bietet das Handbuch eine leicht verständliche Checkliste an. Bekannt sein sollte, dass Gründe in der Person bei besonders jungen oder alten, naiven oder geschäftlich unerfahrenen Interessenten vorliegen.

Nach einem Urteil aus dem Jahr 2024 kann sich eine Pflicht zum Zuraten ergeben, wenn sich der Versicherungsschutz quasi aufdrängt, zum Beispiel weil er absolut üblich ist oder aus objektiver Sicht eine besondere Gefährdungssituation vorliegt. Auch wenn der Vertrag eine spezielle Berufsklausel enthält, ist eine eingehende Beratung erforderlich.

Beispiel: der Begriff des Berufs

Kennzeichnend für einen Beruf im Sinne der BU-Versicherung ist eine echte, auf Dauer angelegte, dem Erwerb des Lebensunterhaltes dienende und nicht nur einmalige Tätigkeit. Dazu stellt der Autor fest: Für den Versicherer kommt es auf dies alles nicht entscheidend an.

Cover (Bild: C.H.Beck)

Dem einzelnen Unternehmen ist es freigestellt, was es als Beruf ansehen will und was nicht. So werden in der Praxis auch Schüler und Studenten versichert, wenn sie ein bestimmtes Mindestalter erreicht haben. Auch können auch Hausfrauen und Hausmänner umworben werden, was allerdings rechtlich umstritten ist.

Was die fünfte Auflage Neues bietet

Komplett überarbeitet wurden die Kapitel zu den medizinischen Voraussetzungen der BU und Sachverständigengutachten mit vertieften Darstellungen bestimmter Erkrankungen (insbesondere psychischer Art) sowie zur Fertigung und Überprüfung von Gutachten. Ausführlicher sind die Ausführungen zur außergerichtlichen und gerichtlichen Auswahl von Sachverständigen und zu leitliniengerechten Begutachtungen.

Der Autor setzt sich zudem mit den Auswirkungen des neuen „Cannabisgesetzes“ (2024) auf die Gefahrerheblichkeit und Gesundheitsfragen auseinander sowie mit der Vererbbarkeit von BU-Ansprüchen inklusive Spätfolgen von Covid-19-Erkrankungen (Long Covid).

Weitere praxisrelevante Themen sind die Befangenheit von Sachverständigen im Gerichtsverfahren, die Auswirkungen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum unwirksamen rückwirkend befristeten Anerkenntnis des Versicherers und sogenannte Uno-Actu-Entscheidungen sowie die Untersuchungsverweigerung durch den Versicherten.

Lesetipp

Kai-Jochen Neuhaus: „Berufsunfähigkeitsversicherung“; ISBN 978-3-406-80964-4; fünfte, völlig neu bearbeitete Auflage 2025; 1.238 Seiten; Verlag C. H. Beck oHG, Hardcover (Leinen).

Das Buch ist erhältlich für 229,00 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) direkt bei Beck-shop.de unter diesem Link. Dort können auch ein Inhaltsverzeichnis und Leseproben aufgerufen werden.

Eva-Bettina Ullrich

Schlagwörter zu diesem Artikel
AVB · Berufsunfähigkeit · Bundesgerichtshof · Coronavirus · Datenschutz · Künstliche Intelligenz · Strategie
 
