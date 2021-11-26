Standardprodukt: Verlieren Sparer 1,5 Billionen Euro durch hohe Kosten?

12.3.2026 – Laut Berechnungen des Ökonomen Professor Dr. Hartmut Walz könnte die heutige Generation der 20- bis 30-Jährigen Vermögensverluste von insgesamt 1,5 Billionen Euro aufgrund hoher Kosten erleiden, wenn die Bundesregierung ihre Riester-Reform wie geplant umsetzt. Er fordert, sich bei der Ausgestaltung der privaten Altersvorsorge an Staaten wie Schweden zu orientieren.

Der Ökonom Professor Dr. Hartmut Walz hat den geplanten Kostendeckel in der staatlich geförderten Altersvorsorge dem Modell des schwedischen Staatsfonds gegenübergestellt – und errechnet, wie viel Alterssicherungsvermögen den Deutschen aufgrund der höheren Kosten verloren gehen würde.

Hartmut Walz (Bild: Ulrich Bosetti)

Laut dem Entwurf für ein Altersvorsorgereformgesetz (PDF, 2,30 MB) ist für ein einzuführendes Standardprodukt vorgesehen, dass die Vorsorgeanbieter maximal eine durchschnittliche jährliche Renditeminderung von 1,5 Prozent berechnen dürfen (VersicherungsJournal 22.12.2025).

Dem entgegen liegen die Kosten des schwedischen Standardfonds AP7 Såfa nach Angaben des Fondsbetreibers AP7 (Sjunde AP-fonden) regelmäßig unter 0,2 Prozent pro Jahr.

Mit diesen Zahlen wird gerechnet

Um abzuschätzen, wie stark sich höhere Kosten auf das Altersvorsorgevermögen auswirken, stellt der Finanzwissenschaftler eine Modellrechnung auf. Dabei vergleicht er zwei identische Sparprozesse: In beiden Fällen werden monatlich 100 Euro bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren angelegt und eine durchschnittliche jährliche Bruttorendite von acht Prozent vor Kosten unterstellt.

Der einzige Unterschied liegt in den Kosten. Im ersten Szenario fallen – entsprechend dem geplanten Kostendeckel im deutschen Reformmodell – jährliche Effektivkosten von 1,5 Prozent an. Im zweiten Szenario rechnet Walz mit Kosten von lediglich 0,2 Prozent, wie sie beim schwedischen Standardfonds erreicht werden.

Aus der Differenz der beiden Endvermögen ermittelt der Ökonom den Verlust an Altersvorsorgevermögen pro Sparer, der allein auf die unterschiedlichen Kosten zurückzuführen ist.

Anschließend überträgt er diese Differenz auf ganze Geburtsjahrgänge: Dazu multipliziert er den individuellen Vermögensunterschied mit der Zahl der Personen des jeweiligen Jahrgangs laut Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamts. Auf diese Weise lässt sich abschätzen, welcher Vermögensverlust für eine gesamte Alterskohorte entsteht.

Je länger gespart wird, desto mehr schlagen höhere Kosten durch

Laut Hartmut Walz gilt: Je länger gespart wird, desto deutlicher schlagen höhere Kosten im deutschen Modell auf die angesparte Altersvorsorge durch. Ein heute 37-Jähriger, der sein Altersvorsorgeprodukt 30 Jahre bespart, muss demnach mit einem Endvermögensverlust von rund 30.800 Euro rechnen.

Bei einem heute 18-Jährigen, der noch 49 Jahre bis zum Renteneintritt spart, beträgt die Differenz zum schwedischen Standardfonds AP7 Såfa sogar 230.000 Euro.

Für den Jahrgang 2004, also heute 22 Jahre alt, rechnet Walz ein konkretes Beispiel vor: Bei niedrigen Kosten von 0,2 Prozent würde der Sparer in 45 Jahren Ansparzeit etwa 452.000 Euro ansparen. Bei höheren Kosten von 1,5 Prozent schrumpft das angesparte Vermögen auf rund 296.000 Euro. Das entspricht einem Verlust von 156.000 Euro pro Person.

Vermögensverlust pro Bürger und Jahrgang bei 1,5 Prozent statt 0,2 Prozent jährlicher Kosten Geburtsjahrgang und Alter (2026) Anzahl Bürger Laufzeit bis 67 Jahre Endvermögensverlust pro Bürger (Euro) Endvermögensverlust pro Jahrgang (Euro) 1989/37 Jahre 1.140.000 30 30.800 35 Milliarden 1999/27 Jahre 1.020.000 40 93.500 95 Milliarden 2004/22 Jahre 850.000 45 156.000 133 Milliarden 2008/18 Jahre 800.000 49 230.000 184 Milliarden Summe 20- bis 29-Jährige 9.300.000 38-47 Ø circa 161.000 circa 1,5 Billionen

„Die Kosten sind die Erlöse der Finanzindustrie“

„Allein bei den Jahrgängen der heute 20- bis 30-Jährigen beläuft sich der Vermögensverlust durch Effektivkosten von 1,5 Prozent gegenüber 0,2 Prozent gemäß der Simulationsrechnung auf rund 1,5 Billionen Euro“, sagt Walz. Und weiter: „Die Kosten der Bürger sind die Erlöse der Finanzindustrie – es besteht ein Zielkonflikt, der politisch durch einen fairen Kompromiss gelöst werden muss.“

Kosten bei Altersvorsorgeverträgen seien zwar unvermeidlich, doch der Staat könne deren Höhe beeinflussen. Dass niedrige Kosten nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich seien, zeigten andere Länder mit entsprechenden Kostenstrukturen, positioniert sich Walz.

Derzeit keine Chancen auf Einführung des schwedischen Modells

Doch bisher stößt das schwedische Modell auf Ablehnung. Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat im Rahmen der bevorstehenden Anhörung zur Reform der privaten Altersvorsorge am 16. März einen Antrag eingebracht (PDF, 179 KB), in dem die Einführung eines staatlichen Bürgerfonds nach dem schwedischen Vorbild gefordert wird.

Die Unionsfraktion im Bundestag lehnt den Antrag ab, wie aus einer Kurzmeldung hervorgeht. Die Begründung: Das schwedische Modell lasse sich nicht auf System übertragen, das auf Freiwilligkeit beruht. In Schweden ist ein solcher Fonds obligatorischer Bestandteil des Rentensystems, so dass das Beispiel nicht als Vorlage für freiwillige private Altersvorsorge tauge.

Vermittlerverbände verweisen darauf, dass auch das geplante Standardprodukt für Teile der Bevölkerung beratungsintensiv sei. Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., warnte gegenüber dem VersicherungsJournal bereits davor, den Kundennutzen allein über Kostenkennziffern zu beurteilen (24.2.2026).

Ohne eine angemessene Vergütung lasse sich eine flächendeckende und qualifizierte Beratung in der geförderten Altersvorsorge nicht aufrechterhalten. Dabei sei zu bedenken, dass Vermittler von Finanzprodukten für die Folgen haften, wenn sie dem Sparer ungeeignete Anlageprodukte empfehlen.

Warum der schwedische Staatsfonds so niedrige Kosten hat

Ein entscheidender Faktor für die niedrigen Kosten des schwedischen Staatsfonds AP7 Såfa ist, dass er Teil des obligatorischen staatlichen Rentensystems ist. Für die Arbeitnehmer fließt automatisch ein festgelegter Anteil ihres Lohns – 2,5 Prozent des Bruttoeinkommens – in den Fonds, sofern sie keine individuelle Wahl treffen.

Dadurch entfällt für die Verwaltung ein großer Teil des individuellen Auswahl- und Einzahlungsaufwands, der bei freiwilligen Produkten in Deutschland üblich ist. Die automatische Einzahlungsstruktur sorgt für hohe Effizienz, geringeren Beratungsaufwand und niedrige Verwaltungskosten.

Zwei Drittel der Rentenversicherten nutzen in Schweden den Staatsfonds AP7

Laut einer Analyse des ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft nutzen rund zwei Drittel der schwedischen Rentenversicherten den Staatsfonds, ohne eine aktive Fondswahl zu treffen. Theoretisch könnten die Sparer aus 450 Fonds wählen, darunter auch zahlreiche private Anbieter.

Weitere Gründe für die vergleichsweise niedrigen Kosten sind: