Stabübergabe beim Versicherungs-Ombudsmann

18.3.2019 – Zum Monatsende wird der Ombudsmann Professor Dr. Günter Hirsch sein Amt abgeben. In einem Interview äußerte er sich überaus zufrieden mit seiner Tätigkeit. Es habe einen enormen Zuwachs an Verbraucherschutz gegeben. Und die Versicherer würden auch erkennen, dass sich kundenfreundliches Beschwerdemanagement auch wirtschaftlich für sie lohne.

Mit großem Engagement hat der Versicherungs-Ombudsmann Professor Dr. Günter Hirsch seit 2008 die Schlichtungsstelle für die Versicherungswirtschaft Versicherungsombudsmann e.V. geleitet. Nach elf Jahren wird der frühere Präsident des Bundesgerichtshofs zum Monatsende den Stab an den ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht Dr. Wilhelm Schluckebier weiterreichen (VersicherungsJournal 27.9.2018). In seiner Amtszeit gingen rund 270.000 Beschwerden ein.

Der formelle Stabwechsel von Hirsch auf Schluckebier wird im Rahmen einer Feierstunde in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 10. April vollzogen. Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), und die Präsidentin des Bundesgerichtshofs Bettina Limperg werden dabei die Arbeit des Versicherungs-Ombudsmanns würdigen.

Rückgang der zulässigen Beschwerden

Im vergangenen Jahr sei die Zahl der zulässigen Beschwerden um fünf Prozent auf gut 14.000 zurückgegangen, sagte Hirsch in dem Interview mit dem Magazin „Positionen“ des GDV. Nach den aktuellen Zahlen des Versicherungs-Ombudsmanns (VersicherungsJournal 5.2.2019) gab es im vergangenen Jahr insgesamt 19.956 Eingaben. Dies waren wenige mehr als im Jahr zuvor mit 19.754.

Wie in den anderen Jahren auch, muss dann nach dem Beschwerdeeingang über die Zulässigkeit einer Beschwerde entschieden werden. Die private Krankenversicherung (PKV) hat eine eigene Ombudsstelle eingerichtet, den Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann). Im vergangenen Jahr gab es hier laut „Tätigkeitsbericht 2018“ 460 zulässige Eingaben (VersicherungsJournal 7.2.2019).

Hirsch: Bei Beschwerden geht es selten um hartes Recht

Hirsch sagte zur Übernahme seiner Ombudsmann-Tätigkeit, er habe die Versicherungs-Wirklichkeit kennenlernen wollen. „Ich kann zumindest sagen, dass es bei Beschwerden selten um einen harten Streit um Recht geht, sondern um einen Mangel an Transparenz und Klarheit.“

Dies beginne bei den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen. Dies beziehe sich aber auch auf die laienverständliche Vermittlung der Entscheidung des Versicherers. Gerade wenn die Beschwerde des Verbrauchers erfolglos geblieben sei, würde der Ombudsmann es so erklären, dass der Verbraucher es auch nachvollziehen kann, erklärte Hirsch.

Hirsch: Versicherer sehen in Kundenbeschwerden auch Chancen

Die Versicherer verstehen nach Einschätzung von Hirsch zunehmend, dass Kundenbeschwerden nicht nur eine Last, sondern auch eine Chance sein können. „Es macht für Versicherer Sinn, dem Kunden entgegenzukommen, statt auf einer fragwürdigen Rechtsposition zu beharren.“

„Denn ein kundenfreundliches Beschwerdemanagement lohnt sich auch wirtschaftlich für das Unternehmen.“ Dies sei in den Führungsetagen der Versicherer inzwischen angekommen. Man müsse aber auch sehen, dass es jedes Jahr Millionen von Fälle gebe, in denen die Beziehung zwischen Versicherer und Kunde reibungslos funktioniere.