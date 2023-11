Sportunfall: Internatsschüler steht nicht unter dem Schutz der Unfallversicherung

10.11.2023 – Erleidet ein Schüler eines Internats beim Sporttraining in einem externen Verein einen Unfall, hat er keinen Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung. Das gilt selbst dann, wenn das Internat mit dem Verein kooperiert. So entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem Beschluss vom 23. Februar 2023 (L 10 U 2662/21).

Der Entscheidung lag die Klage eines Internatsschülers zugrunde, der sich beim abendlichen Training in einem Eishockeyverein einen Oberschenkelbruch zugezogen hatte. Für deren Folgen wollte er Leistungen der gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung in Anspruch nehmen.

Die sich als „Eishockeyinternat“ bezeichnende Schuleinrichtung kooperierte mit dem Verein. Bei der Planung von Lehrzeiten, Mahlzeiten und anderen schulischen Betreuungsangeboten wurden die Trainings- und Wettkampfzeiten des Vereins berücksichtigt. Der betroffene Schüler erhielt außerdem ein monatliches Stipendium in Höhe von 1.500 Euro.

Eine Frage des organisatorischen Verantwortungsbereichs

Dennoch kam der 10. Senat des Landessozialgerichts Baden-Württemberg zu dem Ergebnis, dass der Kläger bei dem Training in dem Sportverein nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung gestanden hatte.

Zu den versicherten Tätigkeiten zählten zwar auch Betätigungen während schulischer Veranstaltungen, selbst wenn die Mitwirkung freigestellt oder unverbindlich sei. Entscheidend sei aber, dass diese im Rahmen von Schulveranstaltungen im organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule lägen. Davon könne in dem entschiedenen Fall nicht ausgegangen werden.

Fehlende Einflussnahme

Der Verantwortungsbereich der Schule sei weder räumlich noch auf andere Art auf das abendliche Vereinstraining erweitert gewesen. Die Trainingsstätte liege außerhalb des Internatsgeländes und es sei auch kein Schulpersonal während des Trainings anwesend gewesen.

„Dass die Schule bei der terminlichen Planung ihrer schulischen Veranstaltungen auf die Trainings- und Wettkampftermine Rücksicht genommen habe, begründet gerade keine Einflussnahme der Schule auf das Vereinstraining und erst recht keinen unmittelbaren inneren Zusammenhang mit dem Schulbesuch an sich“, so das Gericht.

Die Klage wurde daher als unbegründet zurückgewiesen.