Spezielle Schutzangebote: Versicherer engagieren sich in der Flüchtlingshilfe

10.3.2022 – Ukrainer, die ihr Land verlassen mussten, kommen jetzt langsam in Berlin an. Die Alte Leipziger bietet ihren Kunden, die Erwachsene, ihre Kinder und Haustiere zu Hause aufnehmen, eine kostenlose Erweiterung von Haftpflicht und Hausrat. Auch der GDV hat eine Offerte in petto.

In der Ukraine wird immer noch gekämpft, immer mehr Menschen flüchten aufgrund des Krieges in die Nachbarländer. Nach Angaben des Bundesministeriums des Inneren (BMI) wurden in Deutschland bereits 80.000 Geflüchtete registriert. Das berichtete am Mittwoch Tagesschau.de.

Die Bereitschaft, die Ankommenden zu unterstützen, ist noch groß. Das betrifft europäische Staaten, die eine Grenze mit der Ukraine teilen wie Polen, Ungarn oder Rumänien; aber auch in Deutschland ist das Engagement hoch.

Wie sich die Versicherungswirtschaft bisher einsetzte

Einen Beitrag zur Unterstützung will auch die deutsche Versicherungsbranche leisten. Die Allianz SE stellt 12,5 Millionen Euro für Hilfsaktionen bereit, die Talanx AG schnürt ein Paket in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH schickte gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen, der Lets GmbH, einen Reisebus in Richtung ungarisch-ukrainischer Grenze. Der Bus war mit Hilfsgütern beladen und sollte Familien von ukrainischen Mitarbeitern nach München holen (VersicherungsJournal 3.3.2022).

Menschen, die sich hierzulande für Geflüchtete einsetzen und sich ehrenamtlich engagieren, stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das erklärten die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen (8.3.2022). Informationen zur Absicherung im Ehrenamt stellt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hier zur Verfügung.

Alte Leipziger unterstützt Kunden, die Flüchtende aufnehmen

Während einer der Hauptanlaufpunkte für Flüchtende aus der Ukraine noch mit Organisation und Verteilung kämpft, engagieren sich in Berlin auch viele Privatpersonen, wenn es um Hilfe und Unterbringung geht.

Um Versicherungsfragen hier unkompliziert zu regeln, legen die Alte Leipziger Versicherungen für Helfer und Betroffene ein Angebot auf den Tisch. Die Assekuranz will beitragsfreien Versicherungsschutz in der Haftpflicht- und Hausratversicherung für ihre Kunden, die Gastgeber für Geflüchtete sind, sowie für die Menschen selbst ermöglichen.

„Die Versicherten erhalten bei ihrem Vermittler oder im Kundenservice eine Versicherungs-Bescheinigung, welche die Geflüchteten zum Beispiel für die Kindertagesstätte oder Schule vorlegen können“, erklärt die Gesellschaft in einer Mitteilung.

Erweiterung von Haftpflicht und Hausrat

Der Haftpflichtschutz, egal, ob Familien- oder Singletarif, umfasst auch Schäden am Eigentum des jeweiligen Gastgebers bis zu einer Höhe von 5.000 Euro. Auch Schäden, die durch mitgebrachte Hunde der Flüchtlinge entstehen, sind automatisch mitversichert, so die Alte Leipziger. Eine Hundehalterhaftpflicht-Versicherung muss nicht extra abgeschlossen werden.

Auch die Hausratversicherung wird erweitert – so werden die Habseligkeiten der Geflüchteten und ihrer Kinder, von Kleidung bis zum Smartphone, bis zu einer Versicherungssumme von 5.000 Euro mitversichert.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Ankunft der Geflüchteten in der Kundenwohnung in Deutschland und ist zunächst bis zum 31. Dezember befristet. „Er ist nicht auf bestimmte Nationalitäten oder Fluchtländer beschränkt“, unterstreicht der Versicherer.

GDV: Versicherer bieten Kfz-Haftpflicht für ukrainische Fahrzeuge

Kfz-Haftpflichtschäden unversicherter ukrainischer Pkw sollen hierzulande von den deutschen Versicherern übernommen werden. Das teilte am Mittwoch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit.

Die Regulierung übernimmt das „Deutsche Büro Grüne Karte“. Betroffene können einen Unfall dort melden. Das Angebot ist bis zum 31. Mai befristet.

Betroffene sind nach einem Unfall im Rahmen der geltenden Mindestdeckungssumme geschützt, so der GDV. Diese liegt für Personenschäden bei 7,5 Millionen Euro, für Sachschäden bei 1,22 Millionen Euro und für Vermögensschäden bei 50.000 Euro.

Dieses Angebot wird die Versicherer sicher nicht viel kosten. Schließlich kommt die Mehrheit der Flüchtlinge aus der Ukraine mit der Bahn am Berliner Hauptbahnhof an.