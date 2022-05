Spezial-Straf-Rechtsschutz für Vermittler und andere neue Gewerbepolicen

5.5.2022 – Die auf Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsmakler spezialisierte CGPA bietet zusammen mit Auxilia eine Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung. K&M steigt ins Gewerbegeschäft ein. Die Hansemerkur überarbeitet ihre Tarife für Busveranstalter, die R+V die Haftpflicht für Bauunternehmen und die Deutsche Kautionskasse ihre Mietkautionsversicherung.

Mit der „K&M Betriebshaftpflicht-Versicherung“ bietet der Assekuradeur Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH erstmals einen Gewerbetarif. Risikoträger ist die Rhion Versicherung AG.

K&M spricht spezielle Vermittler an

Der Tarif ist für kleine und mittelständische Betriebe aus den Bereichen City & Handel, Handwerk (ohne Bauhandwerk) sowie Gesundheit & Wellness. Hierbei handelt es sich laut K&M um Gewerbetreibende, welche die angebundenen Vermittler durch die private Absicherung bereits kennen und zu denen sie einen leichteren Zugang haben.

Besonderheiten sind die Absicherung von Tätigkeitsschäden (auch anlässlich von Reparaturen im eigenen Betrieb), der Verlust fremder Schlüssel bis zur Versicherungssumme (Folgeschäden bis 25.000 Euro), Schäden an gemieteten Gebäuden und Räumen, Veranstaltungen auf dem Betriebsgrundstück sowie Vermögensschäden aus Datenschutzverletzungen (auch nach DSGVO).

Mitversichert sind darüber hinaus Filial- und Zweigniederlassungen sowie Verkaufsstellen und Lagerstätten. Eingeschlossen sind eine Umwelthaftpflicht- und eine Umweltschadens-Basisversicherung.

Die Prämie berechnet sich nach der Zahl der zu versichernden Mitarbeiter und der gewünschten Zusatzleistungen. Es gibt keine Selbstbehalte und keine Zuschläge für die Ratenzahlung des Beitrags.

Hansemerkur nimmt Karten zurück

Die Hansemerkur Reiseversicherung AG hat ihre im Verkauf befindlichen Tarife für Busveranstalter optimiert und deren Prämien angepasst. Das Hauptprodukt kann durch zwei optional hinzubuchbare Zusatzdeckungen Fahrradschutz und Übernahme des Selbstbehaltes ergänzt werden.

Neu ist das Angebot des Kartenrücknahmeschutzes zur Absicherung von Konzert-, Musical- und Sport-Event-Karten. Es wurde ein Gruppenversicherungs-Tarif zur Absicherung von Reisegruppen ab zehn Personen eingeführt.

Der neue Fahrradschutz folgt dem Trend kombinierter Reisen mit Bus und Fahrrad. Einige Leistungen – bei Panne und Diebstahl des Fahrrads – sind bereits in den „Hansemerkur Reiseschutzpaketen 4- und 5- Sterne“ inkludiert. Neu ist die Erhöhung der Reisegepäck-Versicherungssumme auf 3.000 Euro.

Das Reiseschutzkonzept ist unter anderem über die Buchungsassistenten des Versicherers verfügbar und kann auf Vertriebspartner-Websites eingebunden oder per E-Mail versendet werden. Zudem sind die Tarife auch über verschiedene weitere Buchungsstrecken buchbar.

R+V schützt Bauunternehmer vor Haftungsrisiken

Die R+V Versicherung AG hat in der Betriebshaftpflicht-Versicherung „HAI“ (Haftpflicht All Inclusive) alle Risiken aus Personen-, Sach- und Vermögensschäden für kleine und mittlere Bauunternehmer in einer Police gebündelt.

Für größere Bauunternehmen gibt es „HAI BAU Individual“, die neben der konventionellen Produkthaftpflicht auch die erweiterte beinhaltet. Ersetzt werden also beispielsweise auch Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden sowie Ein- und Ausbaukosten.

Sie zahlt auch bei Schäden durch technische Veränderungen, etwa wenn Heizungs- und Klimaanlagen nach einem Update neu programmiert werden müssen. 3D-Druck ist ebenfalls mitversichert. Muss eine Firma Materialteile aufgrund eines Fehldrucks zurückrufen, übernimmt die Versicherung die Kosten. Inkludiert ist ein „Aktualisierungs-Versprechen“, das bietet automatisch bessere Leistungen, wenn der Versicherungsschutz weiterentwickelt wird.

Deutsche Kautionskasse digitalisiert

Die überarbeitete Mietkautionsbürgschaft für Gewerbetreibende der Deutschen Kautionskasse AG ist jederzeit kündbar durch Rückgabe der Urkunde. Der Jahresbeitrag wird taggenau abgerechnet. Bis 30.000 Euro Kaution werden mit Ausnahme von Existenzgründern keine Unterlagen verlangt.

Risikoträger der „Moneyfix Mietkaution Gewerbe“ ist die Ergo Versicherung AG. Der Tarif kennt keine Mindestkautionssumme, was ihn auch interessant für Kleingewerbe und Freiberufler macht. Das Instrument ist für Unternehmen im Hinblick auf ihre Liquidität von Vorteil. Anstelle der vollen Mietkaution muss nur die Jahresprämie der Kautionsversicherung gezahlt werden – und der Versicherungsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Versprochen wird ein vollständig digitaler Abschluss. Antrags- und Risikoprüfung sowie Policierung durch die Deutsche Kautionskasse sollen innerhalb von 24 Stunden geschehen.

CGPA: Mehr als nur eine VHS

Die auf Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsmakler spezialisierte CGPA Europe Underwriting GmbH erweitert das Angebot um eine Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung. Risikoträger dieser Absicherung ist die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Der Assekuradeur ist der deutsche Vertreter des europaweit tätigen VSH-Versicherers CGPA Europe S.A.

Die neue Absicherungsmöglichkeit gewährt Versicherungsmaklern, die ihre VSH über CGPA unterhalten, eine Versicherungssumme von 1.000.000 Euro ohne Selbstbeteiligung. Die Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung ist personengebunden (pro Inhaber/Geschäftsführer). Die Versicherungsprämie beträgt 60 Euro brutto im Jahr pro versicherte Person.