Sozialversicherung für Meister ohne eigenes Gewerbe

27.8.2019 – Wird sie nicht im eigenen Betrieb erbracht, dann gilt die Tätigkeit eines Kraftfahrzeugmeisters als eine typische Arbeitnehmertätigkeit, die der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung unterliegt. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit Urteil vom 16. Mai 2019 entschieden (S 20 R 1936/16).

Der Entscheidung lag die Klage einer Kfz-Werkstatt zugrunde, die einen Kraftfahrzeugmeister auf Honorarbasis beschäftigte. Obwohl diverse Merkmale für eine selbstständige Tätigkeit sprachen, ging die Deutsche Rentenversicherung von einem sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigungs-Verhältnis aus.

Erfolgloser Widerspruch

Das wollte der Inhaber der Werkstatt nicht akzeptieren. Nach erfolglosem Widerspruch reichte er Klage beim Stuttgarter Sozialgericht ein. Dort erlitt er eine Niederlage.

Die Richter räumten zwar ein, dass Merkmale vorlagen, die für eine selbstständige Tätigkeit sprachen. Dazu zählten sie beispielsweise, dass der Meister bei seiner Tätigkeit auch eigenes Werkzeug einsetzte und er weder konkreten zeitlichen noch inhaltlichen Vorgaben unterworfen war. Zudem war keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und auch keine Urlaubsregelung geschweige denn eine Urlaubsvergütung vereinbart worden.

Wirtschaftliche Abhängigkeit

Dem stehe jedoch eine wirtschaftliche Abhängigkeit des Kfz-Meisters entgegen. Denn er sei ausschließlich für die Klägerin tätig gewesen.

Zum maßgeblichen Zeitpunkt habe er sein eigenes Gewerbe aufgegeben. Für die Klägerin habe er in einem Umfang gearbeitet, der zwar Schwankungen unterlegen gewesen sei, jedoch annähernd dem eines fest angestellten Arbeitnehmers in Vollzeit entsprochen habe. Das sei auch in einer über mehrere Monate hinweg weitgehend konstanten Vergütung zum Ausdruck gekommen.

Glied einer Kette

Im Übrigen sei der Mann bei der Ausführung seiner Tätigkeit in den Betrieb der Klägerin eingegliedert gewesen. Er habe Zugriff auf sämtliche ortsgebundenen Maschinen und die nötigen Ersatzteile gehabt und auch mit den Auszubildenden des Betriebs zusammengearbeitet.

Der Meister sei so als „Glied einer Kette“ in Erscheinung getreten. Daran ändere auch nichts, dass er seine eigene Arbeitskleidung getragen habe, mit der er sich optisch von den übrigen Mitarbeitern unterschied. Die Klage wurde daher als unbegründet zurückgewiesen.