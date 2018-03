Soziale Pflegeversicherung schreibt tiefrote Zahlen

16.3.2018 – Die Gesamtausgaben in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) stiegen im vergangenen Jahr um rund 25 Prozent auf 37,2 (Vorjahr: 28,3) Milliarden Euro. Trotz dieser negativen Entwicklung befindet sich die SPV nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbands weiterhin in einer soliden Verfassung. Nach Einschätzung von Bündnis 90/Die Grünen war die Entwicklung absehbar. Sie forderten erneut den Umstieg in eine solidarische Bürgerpflegeversicherung.

Die Leistungsausweitungen in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) haben im vergangenen Jahr ein dickes Loch in die Pflegekasse gerissen. Das musste aus den Reserven gestopft werden musste. Die Gesamtausgaben stiegen um rund 25 Prozent auf 37,2 (Vorjahr: 28,29) Milliarden Euro.

Gernot Kiefer, Vorstand des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erklärte gegenüber der Funke-Mediengruppe zu dem Fehlbetrag in Höhe von rund 2,4 Milliarden Euro: „Die Pflegeversicherung ist trotz der steigenden Ausgaben derzeit aufgrund der Rücklagen in einer guten finanziellen Verfassung.“

Die Rücklagen, die 2016 noch bei rund 9,3 Milliarden Euro gelegen hatten, betrugen Ende vergangenen Jahres nur noch 6,9 Milliarden Euro. 2016 hatte die Pflegeversicherung noch mit einem Überschuss von rund einer Milliarden Euro geschlossen.

Gut jeder dritte Pflege-Euro fließt in die vollstationäre Versorgung

Nach den vom GKV-Spitzenverband zusätzlich veröffentlichten Daten wurde der größte Teil der Leistungsausgaben mit rund 37 Prozent oder 13 (Vorjahr: 10,9) Milliarden Euro für die vollstationäre Pflege ausgegeben.

Den zweitgrößten Posten machen die Geldleistungen aus. Ihr Anteil lag mit rund zehn (Vorjahr: 6,8) Milliarden Euro bei 28,12 Prozent. Die Pflegesachleistungen beliefen sich auf 4,5 Milliarden Euro. Dies entsprach einem Anteil an den Gesamtausgaben von 12,65 Prozent.

Die Zahl der Leistungsempfänger erhöhte sich 2017 binnen Jahresfrist um knapp zehn Prozent auf 3,30 (Vorjahr: 2,96) Millionen Pflegebedürftige.

Wer über anständige Pflege redet, muss auch über anständige Bezahlung der Pflegekräfte sprechen. Gernot Kiefer, GKV-Spitzenverband

Rahmenbedingungen verbesserungsbedürftig

Wenn die neue Bundesregierung gute Pflege wolle, dann müsse sie auch die Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte verbessern. „Wer über anständige Pflege redet, muss auch über anständige Bezahlung der Pflegekräfte sprechen“, sagte Kiefer.

In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU/CSU und SPD vereinbart, dass 8.000 neue Pflegekräfte zusätzlich eingestellt werden sollen, um die Situation der Pflegebedürftigen nachhaltig zu verbessern. Kritiker halten diese Zahl allerdings für viel zu gering.

Grüne fordern Umstieg in die Bürgerpflegeversicherung

Die Sprecherin für Pflege bei Bündnis 90/Die Grünen, Kordula Schulze-Asche, erklärte in Berlin, es sei absehbar gewesen, dass die Leistungsverbesserungen zu Mehrausgaben führen würden. Bessere Bezahlung, mehr Personal und mehr Qualität in der Pflege würden weitere Kostensteigerungen zur Folge haben. „Gute Pflege kostet Geld“, erklärte die grüne Bundestagsabgeordnete.

Die Bundesregierung dürfe die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen nicht mit der Finanzierung allein lassen und „muss die Pflegeversicherung solidarisch in eine Bürgerversicherung umbauen“, forderte Schulze-Asche.

Der absurde Pflegefonds müsse umgehend aufgelöst werden, um schnell zusätzliche 25.000 Stellen in der Altenpflege zu finanzieren. Derzeit werden bei der Deutschen Bundesbank Rücklagen für die SPV aufgebaut, in die 0,1 Prozentpunkte der Beiträge zur SPV fließen.