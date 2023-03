Sofortrente: Bei diesen Anbietern haben Kunden die besten Karten

28.3.2023 – Bei einer Untersuchung von 27 Anbietern einer Sofortrente konnten sich die Hannoversche, die Condor und die R+V durchsetzen. Die höchste monatliche Rente war dabei höher als in vorangegangenen Tests. Bei der aufgeschobenen Rente glänzten die Allianz, die WGV und erneut die Hannoversche.

Was muss eine lebenslange Rente leisten? Und was sollte eine Einmalzahlung mit einer Aufschubzeit von zwölf Jahren können? Diesen Fragen sind Focus Money Versicherungsprofi und die Morgen & Morgen GmbH in einem Test nachgegangen. Untersucht wurden 27 Unternehmen mit Sofortrenten und zwölf Anbieter, welche die Altersvorsorge als aufgeschobene Rente anbieten.

85 Prozent der Sofortrenten-Versicherer haben von Morgen & Morgen im Unternehmensrating ein „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“ erhalten. Für dieses Rating wurden die Geschäftsberichte der vergangenen fünf Jahre „praktisch aller deutschen Lebensversicherer“ ausgewertet und anhand von neun Kennzahlen analysiert.

Mehrere Anbieter erhalten volle Punktzahl

Im ersten Test ist der Musterkunde ein 65-jähriger Versicherter. Er zahlt 100.000 Euro in die Sofortrente ein und wünscht sich eine dynamische Rente mit Rentengarantiezeit von zehn Jahren. Das Ranking richtet sich nach der möglichen monatlichen Rente im ersten Jahr.

Als Sieger der besten zehn Anbieter ging die „Sofortrente R1“ von den Hannoverschen Versicherungen vom Platz. Hier bekommt der Versicherte im ersten Jahr eine monatliche Rente von 292 Euro ausgezahlt.

Platz zwei belegen die Condor Lebensversicherungs-AG mit dem Tarif „C26 Sofort-Rente Compact“ und einer Summe von 286 Euro monatlich. Den Bronzerang fuhren die R+V Versicherungen mit dem Tarif „LSE“ ein. Hier sind es ebenfalls 286 Euro pro Monat im ersten Jahr.

Weitere ausgezeichnete Versicherer

Damit liegen die Beträge höher als in einer früheren Untersuchung der Stiftung Warentest. Dort erreichte der Spitzenreiter eine maximale Auszahlung von 284 Euro (VersicherungsJournal 11.11.2022). Trotzdem lag sie noch weit unter dem Niveau von 2020 (16.9.2020).

Die anderen von Focus Money nun sieben ausgezeichneten Anbieter mit Tarif und monatlicher Rente im ersten Jahr sind:

Sieben Anbieter mit aufgeschobener Rente im Fokus

Im zweiten Test möchte eine 55-jährige Versicherte einen Einmalbetrag von 60.000 Euro einzahlen und die dynamische Rente dann mit 67 Jahren beziehen. Daher ist eine Aufschubzeit von zwölf Jahren bis zur ersten Auszahlung angedacht. Auch hier richtet sich das Ranking nach der monatlichen Rente im ersten Jahr.

Als Testsieger ging die Allianz mit dem Tarif „PrivatRente Perspektive RSKU1U“ mit 238 Euro monatlich nach dem ersten Jahr hervor. Dahinter folgt die WGV mit dem „L1 (E)“-Tarif und 235 Euro monatlich. An dritter Stelle rangiert die Hannoversche mit „Bausteinrente R4“ und 232 Euro.

Die übrigen Teilnehmer waren:

Die angegebenen Zahlen sind nicht die garantierten monatlichen Renten. Diese liegen bei allen Getesteten niedriger. Die gesamten Listen der Anbieter sind hier auf der Seite von Focus Money Versicherungsprofi einsehbar.

Wie sinnig ist eine Sofortrente?

In dem genannten Test der Stiftung Warentest lagen die LV 1871 und die Würrtembergische im Ranking gleichauf. Die Untersuchten erreichten hier allerdings lediglich befriedigende Ergebnisse (11.11.2022).

Eine Sofortrente lohnt sich nicht für jeden, wie eine Untersuchung der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH aufzeigt (15.2.2021). So rentieren sich die Sofortrenten zum Teil erst nach vielen Jahren oder schreiben verlustreiche Werte.