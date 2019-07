So viele Gebäude sind besonders überschwemmungsgefährdet

24.7.2019 – Der Anteil der nur schwer bis gar nicht versicherbaren Gebäude (Zürs-Zonen drei und vier) liegt zwischen etwa 0,1 Prozent in Hamburg und 3,6 Prozent in Sachsen. Dies zeigen aktuelle Zahlen vom GDV. Der Verband warnt davor, sich im Ernstfall auf staatliche Hilfen zu verlassen. Denn solche gibt es allenfalls in Härtefällen.

Im vergangenen Jahr haben Starkregen und Überschwemmung Schäden in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro verursacht, schätzt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Mehr als die Hälfte der Hausbesitzer ist allerdings nicht gegen solche erweiterte Naturgefahren beziehungsweise Elementarschäden versichert, so der Verband.

Bundesweit liegt die Anbündelungsquote mit einem entsprechenden Zusatzbaustein in der Wohngebäudeversicherung bei vom GDV geschätzten 43 Prozent. Je nach Bundesland betragen die Quoten zwischen 95 Prozent in Baden-Württemberg und 21 Prozent in Bremen (VersicherungsJournal 29.4.2019).

In der Hausratversicherung ist sogar nur bei etwa 6,3 Millionen der 26,3 Millionen Verträge ein solcher Zusatzbaustein vereinbart (Stand 2017). Dies entspricht einer Anbündelungsquote von nicht einmal einem Viertel. Grund für die niedrigen Quoten ist hauptsächlich eine nicht der Realität entsprechenden Risikowahrnehmung (27.6.2019, 5.7.2019).

Staatliche Hilfen allenfalls in Härtefällen

Angesichts dieser Zahlen trommelt der Versichererverband für eine erweiterte Absicherung und warnt davor, sich auf staatliche Hilfen zu verlassen. Denn hierfür gelten in den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedliche Regelungen.

„In einigen Bundesländern gibt es generelle Richtlinien, in anderen nicht. Teilweise gibt es Aussagen seitens der Regierung zu finanzieller Unterstützung in Härtefällen und zur notwendigen Eigenvorsorge des Hausbesitzers“, erläutert der GDV.

Nach Angaben des Versichererverbands gilt grundsätzlich „der Beschluss der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. So dass‚ nur noch derjenige mit staatlicher Unterstützung über sogenannte Soforthilfen hinaus rechnen kann, der sich erfolglos um eine Versicherung bemüht hat oder ihm diese nur zu wirtschaftlich unzumutbaren Bedingungen angeboten worden ist‘“.

365.000 Gebäude in den beiden höchsten Gefährdungsklassen

Dies dürfte in erster Linie für die Häuser gelten, die im Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen „Zürs Geo“ in die Gefährdungsklassen drei und vier eingeordnet sind. In letztgenannter Zone liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für ein Hochwasser laut GDV bei einmal alle zehn Jahre.

In die Gefährdungsklassen drei und vier sind bundesweit rund 365.000 der etwa 21,4 Millionen erfassten Häuser eingruppiert. In etwa jedes dritte Bauwerk davon ist in die höchste Risikoklasse eingeteilt (nach absoluten Zahlen circa 130.000). Letzteres entspricht einem Anteil von 0,6 Prozent.

Unterschiede zwischen den Ländern

Je nach Bundesland zeigen sich jedoch gehörige Unterschiede. Der Anteil der Häuser in Zone vier liegt zwischen unter 0,1 Prozent in Bremen und Hamburg sowie 0,9 Prozent in Thüringen und Bayern. In Sachsen ist mit 3,6 Prozent der höchste Anteil an Gebäuden in den beiden höchsten Gefährdungsklassen zu beobachten.

Weitere Informationen zu Soforthilfen für einzelne Härtefälle, zu Schäden und zur Verteilung der Gebäude auf die vier Gefährdungsklassen hat der Versichererverband aufgeschlüsselt nach Bundesland auf dieser Internetseite zusammengestellt.