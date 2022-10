So viel teurer wird die private Krankenversicherung 2023

24.10.2022 – Die Beiträge für Vollversicherte in der privaten Krankenversicherung steigen im kommenden Jahr im Schnitt um drei Prozent. Dies betrifft voraussichtlich etwa ein Drittel der Versicherten. In der gesetzlichen Pflegeversicherung zahlen Privatversicherte ab dem 1. Januar durchschnittlich 104 Euro im Monat, so der PKV-Verband.

WERBUNG

Für Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bedeutet das Jahr 2023 ein neuer Auftakt nicht nur für Leistungskürzungen (VersicherungsJournal 21.10.2022), sondern vor allem für höhere Kosten (17.10.2022). Aber auch Privatversicherte müssen künftig tiefer in die Tasche greifen.

Dabei sind die Aussichten in der Krankenversicherung noch ausgewogen. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) geht davon aus, dass die Beiträge im kommenden Jahr im Schnitt um drei Prozent steigen werden. Voraussichtlich etwa ein Drittel der Versicherten werden betroffen sein, so ein Sprecher gegenüber dem VersicherungsJournal.

Ausreißer – auch deutliche – sind jedoch möglich. Dies kann zum einen an der gesetzlichen Regelung für die PKV-Beitragsanpassung liegen, die mitunter zu massiven Beitragssprüngen führt. Zum anderen an Tarifen, bei denen höhere Gesundheitskosten aufgrund eines hohen Anteils an älteren Versicherten zu Buche schlagen.

Insgesamt jedoch sind der Interessenvertretung zufolge die Beiträge in der PKV in den letzten zehn Jahren nicht stärker gestiegen als in der GKV.

Pflegereform 2021 wirkt sich aus

Brisanter stellt sich die Situation in der privaten Pflege-Pflichtversicherung (PPV) in Tarifen für Angestellte und Selbstständige dar. Zwar sei die letzte Beitragserhöhung drei Jahre her, heißt es beim Verband. Allerdings könne die prozentuale Steigerung zum 1. Januar teilweise recht deutlich ausfallen. Errechnet wurde eine Prämienerhöhung im Schnitt um 40 Prozent auf 104 Euro pro Monat.

Als Gründe werden die Pflegereform der Großen Koalition kurz vor der Bundestagswahl (28.6.2021), die eine Reduzierung des Eigenbetrages und die Bezahlung von Pflegekräften nach Tarif festsetzte, das niedrige Zinsniveau sowie höherer Kosten für die Ausbildung von Pflegern genannt.

Zudem sei die Zahl der Leistungsempfänger in der privaten Pflegeversicherung von rund 169.000 im Jahr 2014 auf fast 292.000 im Jahr 2021 gestiegen. Das entspricht der Interessenvertretung zufolge einem Zuwachs von mehr als 70 Prozent.

Privatversicherte zahlen im Schnitt 104 Euro

Trotz einer Anhebung auf 104 Euro im Monat steht ein Privatversicherter nach einer Darstellung des Verbandes vergleichsweise noch gut da. Demnach zahlt ein kinderloser Durchschnittsverdiener mit einem Monatsverdienst von 3.595,17 Euro in der Pflegeversicherung monatlich 122 Euro. Arbeitnehmer mit Einkünften an der Bemessungsgrenze müssen 170 Euro aufwenden.

Bild: PKV-Verband

Zudem sei davon auszugehen, dass auch der Beitrag in der sozialen Pflegeversicherung steigen werde. Hierzu lägen allerdings noch keine Daten aus dem Bundes-Gesundheitsministerium vor, heißt es.

Die Anhebung in der PPV erfolgt nur für Personen ohne Beihilfeberechtigung. Eine Anhebung der Tarife für Beamte ist bereits 2021 erfolgt. Darauf weist die Interessensvertretung ebenfalls hin.